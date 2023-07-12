Українські дизайнери здобули срібло у міжнародному конкурсі за інтер’єр закладу в Одесі

Інтер’єр одеського ресторану Fog Factory від студії дизайну та архітектури Znak Design відзначили сріблом на конкурсі IADA 2023.

Його щороку влаштовує міжнародна спільнота The Architecture & Design Community.

У 2023-му у конкурсі взяли участь понад 400 компаній з 59 країн. Студія Znak Design здобула срібну нагороду в категорії Restaurants Bars Interior Design Built із проєктом Fog Factory restaurant.

Працюючи над інтер’єром Fog Factory, архітектори надихалися промисловими металевими елементами, природними матеріалами і формами.

Основою дизайну стало поєднання холодного металу й теплого дерева з мідними листами. Акцентом інтер’єру обрали мідні трубчасті лампи. Вони гармонійно поєднуються з мідним покриттям в інших деталях інтер’єру.

Фото: Znak Design