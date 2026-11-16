У Києві змінюють режим вуличного освітлення: як працюватимуть ліхтарі

Із 16 листопада в Києві змінюють режим вуличного освітлення. Про це повідомили в КП «Київміськсвітло».

Увечері від увімкнення освітлення до початку комендантської години та вранці після її завершення світлодіодні ліхтарі з можливістю регулювання потужності працюватимуть на 50%.

Під час комендантської години їхню потужність зменшуватимуть до 20%. Якщо ж ліхтарі не мають такої функції, вмикатимуть лише половину від загальної кількості на відповідному об'єкті.

У парках і скверах увечері та вранці працюватимуть 50% світильників, а під час комендантської години їх повністю вимикатимуть. Водночас на окремих ділянках зберігатимуть електропостачання для заряджання резервних джерел живлення системи централізованого оповіщення.

Архітектурно-декоративну підсвітку столиці також вимкнуть. Винятки зроблять для підсвітки перил на Алеї художників, функціонального освітлення Берестейського шляхопроводу та пам'ятника Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській. Ці об'єкти освітлюватимуть до початку комендантської години. Також декоративну підсвітку можуть вмикати під час релігійних свят у місцях богослужінь.

Окремий режим запровадять на восьми вулицях і проспектах Києва. Там світлодіодні ліхтарі з можливістю регулювання потужності працюватимуть на 100%, а з 00:00 до 6:00 — на 50%.

У Солом'янському районі це бульвар Вацлава Гавела, вулиця Академіка Янгеля та ділянка вулиці Виборзької від Академіка Янгеля до Вадима Гетьмана. У Деснянському — вулиці Миколи Закревського, Космонавта Поповича та Лісовий проспект. Також особливий режим діятиме на вулиці Райдужній у Дніпровському районі та Ревуцького — у Дарницькому.

У КМДА пояснили, що новий режим запроваджують для економії електроенергії з урахуванням потреб міста та безпекових умов.