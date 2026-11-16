Новим Джеймсом Бондом стане Роберт Паттінсон

Британський актор Роберт Паттінсон зіграє агента 007 у новому фільмі про Джеймса Бонда. Він замінить Деніела Крейга, який востаннє втілив цього персонажа у стрічці «Не час помирати» 2021 року. Режисером 26-ї частини бондіани стане Дені Вільнев. Про це оголосила студія Amazon MGM Studios.

40-річний Паттінсон стане сьомим виконавцем ролі Джеймса Бонда в офіційній кіносерії. До нього агента 007 грали Шон Коннері, Джордж Лезенбі, Роджер Мур, Тімоті Далтон, Пірс Броснан і Деніел Крейг.

«Джеймс Бонд — один із найлегендарніших персонажів в історії кіно, і для мене величезна честь отримати роль агента 007», — заявив Паттінсон.

Сценарій нового фільму пише Стівен Найт, творець серіалу «Гострі картузи». Продюсерами виступають Емі Паскаль і Девід Гейман, а виконавчою продюсеркою — Таня Лапуант.

«Я надзвичайно радий вітати Роберта Паттінсона як нашого нового Джеймса Бонда. Він має позачасовий дух агента 007 і водночас привносить у роль щось цілком нове», — прокоментував режисер Дені Вільнев.

Паттінсон уперше привернув увагу глядачів роллю Седрика Діґорі у фільмі «Гаррі Поттер і келих вогню». Світову популярність йому принесла роль вампіра Едварда Каллена в кіносазі «Сутінки». Після завершення франшизи актор зосередився на авторському кіно. Він знявся у «Космополісі» Девіда Кроненберга, кримінальному трилері «Гарний час» братів Сафді, науково-фантастичній драмі «Вище суспільство» Клер Дені та психологічному горорі «Маяк» Роберта Еґґерса.

Згодом Паттінсон повернувся до великобюджетних проєктів, зігравши в «Тенеті» Крістофера Нолана та виконавши головну роль у «Бетмені» Метта Рівза. У 2025 році він знявся у фантастичній стрічці «Мікі 17» Пон Джунхо та драмі «Помри, моє кохання» з Дженніфер Лоренс. У 2026-му на екрани вийшли з його участю «Любить не любить» та «Одіссея» Нолана. Також актор знявся в третій частині «Дюни» Вільнева, прем'єра якої запланована на грудень.

Майбутній фільм стане першою частиною бондіани після переходу творчого контролю над франшизою до Amazon MGM Studios у 2025 році. Тоді багаторічні продюсери серії Барбара Брокколі та Майкл Ґ. Вілсон передали компанії повноваження щодо її подальшого розвитку.

Назву нового фільму, сюжет і дату прем'єри поки не оголосили.