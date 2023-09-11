Український бренд S-cape створив дощовик із ПЕТ-пляшок

Український бренд технологічного верхнього одягу й аксесуарів S-cape представив дощовик Reborn, створений із тканини з переробленого пластику.

«Ми давно є прихильницями розумного споживання і ресайклінгу, тому коли знайшли тканину з переробленого пластику, зрозуміли, що настав час для особливого дощовика», — розповідають засновниці бренду Наталя Алексєвич і Оксана Свентах.

На виготовлення одного плаща йде 7,5 ПЕТ-пляшок. Модель лімітована. Бренд випустив усього 100 дощовиків — кожен має власний унікальний серійний номер. Плащ захищає від вітру і води та складається в стильну компактну сумку з лямкою через плече.

Модель доступна і для жінок, і для чоловіків. Ціна дощовика: 7000 гривень. Його можна замовити на сайті бренду.

Фото: S-cape