В сортувальній капсулі від “Україна без сміття” проведуть день відкритих дверей

“Україна без сміття” 11 травня проведе день відкритих дверей в сортувальній капсулі GoToRecycling .

Персоналізований доступ до капсули надається лише зареєстрованим резидентам No Waste Club, але в день відкритих дверей її зможуть відвідати всі охочі.

День відкритих дверей триватиме з 12:00 до 15:00.

На відвідувачів чекає:

з 12:00 до 12:30 — лекція “Як це працює” від засновниці проєкту Євгенії Аратовської.

з 12:30 до 14:00 — тест-сорт у сортувальній капсулі. Всі відвідувачі можуть принести з собою невелику кількість вторсировини, щоб на події протестувати інфраструктуру.

з 14:00 до 15:00 — Євгенія Аратовська відповідатиме на питання відвідувачів.

Сортувальна капсула знаходиться за адресою вулиця Пимоненка, 13. Щоб потрапити на подію потрібно заповнити Google-форму .

Фото: nowaste.com.ua