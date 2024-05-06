В сортувальній капсулі від “Україна без сміття” проведуть день відкритих дверей

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Наталія Габрух
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“Україна без сміття” 11 травня проведе день відкритих дверей в сортувальній капсулі GoToRecycling.

Персоналізований доступ до капсули надається лише зареєстрованим резидентам No Waste Club, але в день відкритих дверей її зможуть відвідати всі охочі.

День відкритих дверей триватиме з 12:00 до 15:00.

На відвідувачів чекає:

  • з 12:00 до 12:30 — лекція “Як це працює” від засновниці проєкту Євгенії Аратовської.
  • з 12:30 до 14:00 — тест-сорт у сортувальній капсулі. Всі відвідувачі можуть принести з собою невелику кількість вторсировини, щоб на події протестувати інфраструктуру.
  • з 14:00 до 15:00 — Євгенія Аратовська відповідатиме на питання відвідувачів.

Сортувальна капсула знаходиться за адресою вулиця Пимоненка, 13. Щоб потрапити на подію потрібно заповнити Google-форму.

Фото: nowaste.com.ua

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Опубліковано: 06 травня 2024
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