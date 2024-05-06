В сортувальній капсулі від “Україна без сміття” проведуть день відкритих дверей
“Україна без сміття” 11 травня проведе день відкритих дверей в сортувальній капсулі GoToRecycling.
Персоналізований доступ до капсули надається лише зареєстрованим резидентам No Waste Club, але в день відкритих дверей її зможуть відвідати всі охочі.
День відкритих дверей триватиме з 12:00 до 15:00.
На відвідувачів чекає:
- з 12:00 до 12:30 — лекція “Як це працює” від засновниці проєкту Євгенії Аратовської.
- з 12:30 до 14:00 — тест-сорт у сортувальній капсулі. Всі відвідувачі можуть принести з собою невелику кількість вторсировини, щоб на події протестувати інфраструктуру.
- з 14:00 до 15:00 — Євгенія Аратовська відповідатиме на питання відвідувачів.
Сортувальна капсула знаходиться за адресою вулиця Пимоненка, 13. Щоб потрапити на подію потрібно заповнити Google-форму.
Фото: nowaste.com.ua
Опубліковано: 06 травня 2024
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