8 українських брендів, які шиють джинси

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Марія Іващук
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Джинси – універсальна річ, яку можна носити у будь-який сезон. Якщо ваш гардероб потребує оновлення, ось вісім українських брендів, які шиють джинси базових моделей, а також для створення більш яскравих образів.

KseniaSchnaider

Один із найвідоміших українських денім-брендів. Ксенія та Антон Шнайдери створюють нові речі з вінтажного деніму, використовуючи, зокрема, печворк, джинсове хутро.

Нещодавно KseniaSchnaider презентував спільну колекцію з американським брендом DL1961.

Ціни: джинси Boxer – $400, широкі хутряні джинси Zoie – $430

Cultnaked

Ще один локальний бренд, який знають далеко за межами України. Марка з’явилася 2018 року у Львові. Заснувала її Мері Фуртас.

Естетика Cultnaked натхнена модою нульових, тому у колекції денім одягу можна знайти зухвалі джинси кльош з низькою посадкою, які носили Періс Гілтон та Брітні Спірс.

Ціни: темно-сині джинси Nerd – $350

Aisenberg

Aisenberg – це сімейний бізнес родом з Одеси, де і відшивають речі. Серед позицій бренду: деконструйовані джинси, джинси карго, палаццо, шорти та комбінезони. Усі речі доступні для замовлення як в Україні, так і за кордоном.

Ціни: джинси Cargo – 4300 грн

Reviclo

Український бренд Reviclo шиє речі з вінтажного деніму за індивідуальними параметрами клієнтів. Серед незвичних позицій - джинси з подвійним та відлітним поясами.

“Ми створюємо моделі джинсів з іконічних вінтажних основ декади 90-х, муляжним методом по фігурі моделі чи клієнта. Не дивлячись на війну ми продовжуємо працювати в Києві та підбирати для клієнтів та стилістів вироби через відеоогляди, робимо заміри та детальні фото”, – розповідають у команді бренду.

Ціни: базові моделі – 9500 грн

Match Denim

‍Бренд WhyNotDenim, що був заснований у 2016 році, цьогоріч зробив ребрендинг та став Match Denim. Всі ці роки бренд створював по чотири колекції на рік і додатково - лімітовані дропи. До весняного дропу увійшли джинси карго, корсети із деніму, джинси-бікіні, а також верхній одяг.

“Створюючи продукт в Україні та працюючи з локальними фабриками, для нас важливо створювати щось нове та робити це з думкою про навколишнє середовище”, – коментує засновниця бренду Ірина Носенко.

Відходи від виробництва Match Denim використовує для створення upcycled-упаковки, що зшивається із клаптиків джинсової тканини.

Ціни: джинси карго – 3800 грн

MY x MY

MY x MY – бренд жіночого одягу, створений двома сестрами у 2014 році у Києві. У денім лінійці використовують 100% котон без еластана, високої щільності, що надає джинсам бажаної форми та зносостійкості.

Ціни: джинси з фігурними лініями у вигляді бікіні – 4500 грн

MustHave

Український мас-маркет з 12-річною історією також має чимало моделей джинсів, спідниць та суконь з деніму. У новій колекції можна знайти джинси mom fit зі світло-молочного деніму та подовжені прямі джинси з високою посадкою.

Ціни: завужені джинси mom fit – 3000 грн

Minnim

Український бренд одягу для чоловіків та жінок Minnim заснували у 2016 році у Запоріжжі. Бренд у виробництві дотримується підходу slow fashion, основний принцип якого – купувати рідше, але якісніше.

“В підході до виробництва орієнтуємось на створенні одягу з більш якісних матеріалів, позачасовой дизайн, що не вийде з моди до кінця сезону та етичне й екологічне виробництво”, – зазначаються в Minnim.

Ціни: джинси жіночі – 3300 грн, чоловічі джинси Straight Fit – 3200 грн

Опубліковано: 21 травня 2023
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