У Києві розпочалася реєстрація на програму для стартапів: як податися

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Валерія Гуржий
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У Києві до 9 червня триває реєстрація стартапів на акселераційну програму "Стійке місто".

Про це повідомили у КМДА.

Організатори програми шукають інноваційні рішення для вирішення проблем у сфері будівництва, які тих проблем, які утворилися внаслідок руйнування інфраструктури. Це можуть бути аналітичні системи енергетичного менеджменту, програми для визначення стійкості будівель, інтерфейси для відображення енергомоніторингу, алгоритми машиного навчання та інше.

Наразі заявки вже подали 20 команд. Зареєструватися можна за посиланням.

Фото: Unsplash\Viktor Talashuk

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Опубліковано: 06 травня 2024
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