Євген Клопотенко відкрив українське бістро “Полтава” на Арсенальній

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Марія Банько
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Неподалік від метро “Арсенальна” розпочало роботу нове українське бістро від Євгена Клопотенка та Інни Поперешнюк.

Ще до відкриття формат "Полтави" описували як "маніфест одному з найгастрономічніших регіонів України зі своїм культом їжі".

Фуд-блогерка Ілона Молчанова була на тестовому відкритті та поділилася з БЖ першими враженнями:

"Вкотре переконалася, що Україна вражає. Виявляється, що окрім галушок, Полтавщина це ще про смачнюще м’ясо. Виявляється, що є ще безліч слів/страв, які маловідомі, але прекрасні – книш, шпундра, ламанці, пундики. Пропоную починати польові дослідження української кухні з “Полтави".

В меню – "книш Котляревського" (картопляний книш з соусом з деміглясу та сметани, смаженими гливами, гуслянкою), миргородське сало в ромашці, що подається з маринованою в буряку фіолетовою цибулею та квасцем, білий борщ на курячому бульйоні з цукрового буряка, полтавське м'ясо та шпундра.


Також є настоянки, авторські коктейлі, присвячені відомим діячам української культури, українські та світові вина.

Адреса: Князів Остозьких, 8
Ціни:

  • білий борщ – 205 грн
  • печене курча з качаною кашею, соусом з копчених груш та ферментованим квасцем – 345 грн
  • галушки з персиком та гуслянкою – 250 грн
  • миргородське сало – 105 грн
  • оселедцеве вершкове масло (оселедець з вершковим маслом та крем-сиром, моченими яблуками, копченим перцем та пшеничним хлібом) – 155 грн.

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Фото: Kyiv_foodie

Опубліковано: 18 вересня 2023
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