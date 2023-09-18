Євген Клопотенко відкрив українське бістро “Полтава” на Арсенальній

Неподалік від метро “Арсенальна” розпочало роботу нове українське бістро від Євгена Клопотенка та Інни Поперешнюк.

Ще до відкриття формат "Полтави" описували як "маніфест одному з найгастрономічніших регіонів України зі своїм культом їжі".

Фуд-блогерка Ілона Молчанова була на тестовому відкритті та поділилася з БЖ першими враженнями:

"Вкотре переконалася, що Україна вражає. Виявляється, що окрім галушок, Полтавщина це ще про смачнюще м’ясо. Виявляється, що є ще безліч слів/страв, які маловідомі, але прекрасні – книш, шпундра, ламанці, пундики. Пропоную починати польові дослідження української кухні з “Полтави".

В меню – "книш Котляревського" (картопляний книш з соусом з деміглясу та сметани, смаженими гливами, гуслянкою), миргородське сало в ромашці, що подається з маринованою в буряку фіолетовою цибулею та квасцем, білий борщ на курячому бульйоні з цукрового буряка, полтавське м'ясо та шпундра.



Також є настоянки, авторські коктейлі, присвячені відомим діячам української культури, українські та світові вина.

Адреса: Князів Остозьких, 8

Ціни:

білий борщ – 205 грн

печене курча з качаною кашею, соусом з копчених груш та ферментованим квасцем – 345 грн

галушки з персиком та гуслянкою – 250 грн

миргородське сало – 105 грн

оселедцеве вершкове масло (оселедець з вершковим маслом та крем-сиром, моченими яблуками, копченим перцем та пшеничним хлібом) – 155 грн.

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