Євген Клопотенко відкрив українське бістро “Полтава” на Арсенальній

Неподалік від метро “Арсенальна” розпочало роботу нове українське бістро від Євгена Клопотенка та Інни Поперешнюк.
Ще до відкриття формат "Полтави" описували як "маніфест одному з найгастрономічніших регіонів України зі своїм культом їжі".
Фуд-блогерка Ілона Молчанова була на тестовому відкритті та поділилася з БЖ першими враженнями:
"Вкотре переконалася, що Україна вражає. Виявляється, що окрім галушок, Полтавщина це ще про смачнюще м’ясо. Виявляється, що є ще безліч слів/страв, які маловідомі, але прекрасні – книш, шпундра, ламанці, пундики. Пропоную починати польові дослідження української кухні з “Полтави".
В меню – "книш Котляревського" (картопляний книш з соусом з деміглясу та сметани, смаженими гливами, гуслянкою), миргородське сало в ромашці, що подається з маринованою в буряку фіолетовою цибулею та квасцем, білий борщ на курячому бульйоні з цукрового буряка, полтавське м'ясо та шпундра.
Також є настоянки, авторські коктейлі, присвячені відомим діячам української культури, українські та світові вина.
Адреса: Князів Остозьких, 8
Ціни:
Фото: Kyiv_foodie