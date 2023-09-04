Євген Клопотенко відкриє на Арсенальній бістро сучасної української кухні «Полтава»

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Ірина Маймур
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Незабаром у колишньому приміщенні заводу «Арсенал» відкриється заклад полтавської кухні від українського шеф-кухаря і ресторатора Євгена Клопотенка.

Він запустить новий заклад разом зі співзасновницею компанії «Нова Пошта» та співвласницею ресторану «100 років тому вперед», бістро «Інші» й бару «Інші бар» Інною Поперешнюк. Про це вона повідомила в соцмережах.

Інна розповіла, що бістро запрацює за адресою вулиця Князів Острозьких, 8. Відкриття планують найближчим часом.

У закладі можна буде спробувати канонічне та приготоване за авторськими рецептами слобожанське м’ясо й іншими стравами родом із Полтавщини.

За словами Клопотенка, «Полтава» — це нова сторінка сучасної української кухні та локальних продуктів, які теж відкриються для гостей по-новому.

Фото: Євген Клопотенко

Опубліковано: 04 вересня 2023
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