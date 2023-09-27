На Хрещатику відкрилася книгарня Rodovid з кав'ярнею Rid

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Анна Григораш
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У будівлі Укркоопспілки на Хрещатику розпочала роботу книгарня Rodovid. У приміщенні також працює кав'ярня Rid, пише The Village Україна.

У Rodovid можна придбати книжки українських видавництв, зокрема «А-ба-ба-га-ла-ма-га», «Фоліо», «Зелений пес» і «Видавництво Марка Мельника».

Також у книгарні проводять різноманітні події.

«У понеділок у нас день із подіями книгарні. У вівторок – студентський день. У середу – поетичний день. У четвер – день видавництв із презентаціями новинок. У п'ятницю – читацький день, який ведуть брати Капранови. У суботу в нас салон, увесь Київ буде знати, що це вечір для джазу або симфонічної музики. У неділю в першій половині дня в нас дитячий день, а о 15:00 починається засідання військового клубу, який веде Марко Мельник із позивним «Вирій»: щоби військові приходили, бачили тут дітей і розуміли, за що вони воюють», – розповідає засновник книгарні Ігор Дідковський.

Запуск кав'ярні Rid, яка також працює у приміщенні, консультувала команда Takava Coffee-Buffet. У меню – класичні кавові напої, кава ручного приготування, чаї, лимонади та випічка власного виробництва.

Засновники планують реставрувати залу на другому поверсі будівлі Укркоопспілки: «Це зала, яка раніше називалася «Адмірал-залою», я її назвав «Родовід-залою». Там поміщаються 200 людей, ми хочемо довести її до ладу», – каже Дідковський.

Адреса: вулиця Хрещатик, 7/11
Години роботи: 09:00 – 21:00
Ціни:

  • Еспресо – 75/85 грн
  • Фільтр-кава – 75/85 грн
  • Капучино – 75/85 грн
  • Лате – 95 грн
  • Лимонад «Тархун» – 105 грн

Фото: The Village Україна

Опубліковано: 27 вересня 2023
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