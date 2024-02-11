8 українських брендів, які шиють одяг великих розмірів

Зібрали українські бренди, які розширили розмірні сітки та пропонують плюс-сайз одяг. У них можна знайти все: від зручних домашніх і спортивних комплектів до офісного одягу та вишуканих суконь.

Capsula Best

"Вільний одяг для вільних людей" — кредо цього бренду. Capsula Best заснували у 2020 році, аби популяризувати оверсайз-стиль.

Головні фішки бренду — нестандартний та навмисно збільшений крій, преміальні тканини та увага до деталей. Більшість речей Capsula — унісекс.

Ціни: світшот COZY very peri — 2730 грн, футболка оверсайз [унісекс] LIME — 1480 грн, жакет — від 3700 грн

Де купити: на сайті

FaynaLady

Лінію з пошиття одягу plus size FaynaLady запустила у 2017 році мешканка Рубіжного Анна Молодих. Через війну вона переїхала в Кременчук і продовжила свою справу.

FaynaLady пропонує гольфи, штани, сорочки, сарафани та спортивні костюми великих розмірів. Під час розробки колекції дизайнери бренду акцентують на правильній і зручній посадці виробів.

Ціни: темно-коричневий гольф — 620 грн, боді утеплене з контурними лініями чорне — 850 грн, шкіряні штани палаццо чорні — 1470 грн

Де купити: на сайті

Sho Gooska

Цей впізнаваний український бренд шиє одяг від XS до 5XL на всі типи фігур. Тут роблять акцент на високій якості тканин і пошиття, доступних цінах та яскравих і грайливих принтах.

Бренд має власне виробництво й шоурум у Києві.

Нещодавно Sho Gooska представила колекцію [Любка] до 14 лютого. До неї увійшли лонги та штани із відстібним пір’ям, а також спідниці різної довжини.

Ціни: спідниця — від 544 грн, сукня — від 1600 грн, топи та футболки — від 650 грн

Де купити: у шоурумі за адресою Прорізна, 7 (домофон 65к); на сайті

usual

usual — це український бренд базового зручного одягу на щодень. У ньому комфортно вибігти на каву з подругою, вирушити в подорож чи займатися спортом. Бренд відшиває моделі від XXS до ХХХL.

Бренд у 2019 році заснували Діана та Марк. Це сталося після того, як Діана не змогла купити для себе оверсайз-худі й попросила його пошити маму.

У 2020 році, під час пандемії, у USUAL з’явилося власне виробництво. У 2022-му воно значно виросло, так само як і команда працівників.

Ціни: джогери зимові на шнурівці темно-оливкові — 945 грн, лонг облягаючий сірий беж — 675 грн, зіп-худі бавовняне синє — 2195 грн

Де купити: на сайті

Jhiva plus

Цей бренд має окрему лінійку Jhiva plus. У ній представлені речі від 50 до 60 розміру. Серед них — сукні, спідниці, жакети, футболки, топи, жилети, костюми та верхній одяг.

Ціни: довга шкіряна спідниця — 1500 грн, шовковий топ — 550 грн, класичні сині штани — 1200 грн

Де купити: на сайті

SAFIKA

Це харківський бренд базового універсального одягу плюс-сайз. Тут можна придбати речі від 50 до 68 розміру, зокрема сукні, брюки, спідниці, блузи й сорочки, футболки й майки, жакети, костюми, спортивний сегмент і верхній одяг.

Усі моделі можна міксувати між собою, створивши повноцінну універсальну капсулу.

Ціни: брюки дербі з екошкіри чорні — 1650 грн, брюки палаццо тіар чорні — 1450 грн, сорочка тепла в клітинку бежева — 1450 грн

Де купити: на сайті

CHER’17

Відомий український бренд нещодавно створив колекцію плюс-сайз у колаборації з фронтвумен гурту Kazka Олександрою Заріцькою.

У ній представлені речі в розмірах від L до XXXL. Cеред них — не тільки костюми, сукні, пальта, блузи, сорочки, штани, спідниці та светри, а й нижня білизна. Серед наших фаворитів — сорочка з розрізами на талії.

Ціни: чорний комплект білизни з брендованою резинкою — 1199 грн, сорочка з розрізами на талії молочного кольору — 1199 грн, лонгслів подвійний із розрізами на рукавах сірого кольору — 999 грн

Де купити: на сайті; у шоурумах у Києві (вул. Велика Васильківська, 12; ТРЦ Respublika Park; ТРЦ Dream Yellow; ТРЦ Lavina; ТРЦ Ocean Plaza; ТРЦ SkyMall); у Дніпрі (ТРЦ "Караван"; ТЦ "Європа"); в Одесі (вул. Катерининська, 18)

VOVK

Відомий український бренд жіночого одягу VOVK має лінійку плюс-сайз.

У ній можна знайти блузи, верхній одяг, штани, гольфи, жакети, жилети, комбінезони, костюми, светри, худі, топи, футболки, сорочки тощо. Речі представлені в розмірах від XXL до XXXXL.