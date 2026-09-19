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У лондонському музеї показали перформанс Issey Miyake з одягом за мотивами роботи Матісса

Кирило Шостак 19 вересня 2026
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Японський бренд HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE представив у лондонському музеї сучасного мистецтва Tate Modern перформанс, натхнений роботою Анрі Матісса «Равлик» 1953 року. Її кольорові геометричні фрагменти відтворили у плісованому одязі, повідомляє Designboom.

У цій роботі Матісс склав композицію з великих кольорових паперових форм. Дизайнери Issey Miyake повторили ці фрагменти у вигляді плісованого одягу — фактично перетворили елементи картини на речі, які можна носити.

На початку перформансу одяг лежав на підлозі й відтворював композицію «Равлика». Потім танцівники почали одягати окремі частини, і статична робота Матісса буквально «ожила» в русі.

Завдяки фірмовій плісировці HOMME PLISSÉ форми змінювалися разом із тілом: розтягувалися, стискалися та набували нового об’єму.

Сам перформанс був інтерактивним. Танцівники підходили до окремих глядачів і імпровізували перед ними, реагуючи на їхні рухи та зоровий контакт. Тож відвідувачі ставали частиною вистави, навіть не виходячи на сцену.

Протягом виступу танцівники постійно змінювали речі, а кольорові фрагменти поступово розходилися по всьому залу Tate Modern.

У фіналі під шаром повсті відкрили повнорозмірну реконструкцію «Равлика», складену з тих самих плісованих тканин. Одяг, який протягом перформансу існував на тілах танцівників, знову перетворився на статичне зображення.

Іссей Міяке — японський дизайнер, один із найвпливовіших модельєрів XX століття. Він заснував власний бренд 1970 року й став відомим завдяки експериментам із тканиною, конструкцією одягу та технологіями виробництва.

Однією з його найвідоміших розробок стала плісировка, яку створювали вже після пошиття речі — завдяки цьому одяг добре тримав форму й вільно рухався разом із тілом. Пізніше цей підхід став основою лінійки Pleats Please, а чоловічий напрям HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE продовжив розвивати цю ідею.

Міяке помер 2022 року, але заснований ним модний дім і далі працює з темами руху, форми, технологій і взаємодії одягу з тілом.

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