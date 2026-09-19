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Українська діджейка Miss Monique випустила спільний трек «Beauty In Us» із Роббі Вільямсом

Кирило Шостак 19 вересня 2026
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Британський співак Роббі Вільямс і українська діджейка та продюсерка Miss Monique випустили спільний трек «Beauty In Us». Про це музиканти повідомили в соціальних мережах.

Музиканти кажуть, що композиція виросла з їхнього різного, але однаково важливого досвіду занурення в електронну музику та клубну культуру — від Сток-он-Трента до Києва, від 1990-х до 2010-х років.

Ще до офіційного релізу трек уперше прозвучав на головній сцені фестивалю «Tomorrowland» перед аудиторією у 50 тисяч людей.

Для Miss Monique це колаборація з одним із найвідоміших британських попвиконавців, а для Роббі Вільямса — ще один вихід у бік електронної та клубної музики.

Нагадаємо, на аукціон у Великій Британії виставлять архів невиданих записів гурту Oasis, зроблених під час його стрімкого злету в 1990-х роках. Колекція містить записи 63 концертів, саундчеків і понад 100 годин репетицій. Її оцінюють у £1,2-1,6 мільйонів.

Також повідомлялось, що ранні записи Девіда Бові, зроблені ще до того, як він став світовою зіркою, вперше стали доступними онлайн.

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