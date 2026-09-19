Мадонна вперше за 23 роки відкриє MTV Video Music Awards

Мадонна вперше з 2003 року відкриє церемонію MTV Video Music Awards. Цьогоріч співачка також стала лідеркою за кількістю номінацій завдяки альбому Confessions II, натхненому клубною культурою 1980-х. Про це повідомляє Pitchfork.

Мадонна претендує, зокрема, на нагороди в категоріях «Відео року», «Артист року» та «Пісня року». Це вже втретє за кар’єру вона очолює список номінантів VMA: 1998 року співачка отримала дев’ять номінацій за Ray of Light і Frozen, а у 1990-му — стільки ж за Vogue.

Попередній вихід Мадонни на відкритті VMA став одним із найвідоміших моментів в історії премії. 2003 року вона виступала разом із Брітні Спірс і Крістіною Агілерою, а номер завершився їхніми поцілунками на сцені.

Ще раніше, 1990 року, Мадонна виконала Vogue у постановці, натхненій Францією XVIII століття. А на першій церемонії MTV Video Music Awards 1984 року вона виступила з Like a Virgin у весільній сукні та поясі з написом «BOY TOY». Церемонія MTV Video Music Awards відбудеться 27 вересня.