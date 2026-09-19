Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Мадонна вперше за 23 роки відкриє MTV Video Music Awards

Кирило Шостак 19 вересня 2026
13

Мадонна вперше з 2003 року відкриє церемонію MTV Video Music Awards. Цьогоріч співачка також стала лідеркою за кількістю номінацій завдяки альбому Confessions II, натхненому клубною культурою 1980-х. Про це повідомляє Pitchfork.

Мадонна претендує, зокрема, на нагороди в категоріях «Відео року», «Артист року» та «Пісня року». Це вже втретє за кар’єру вона очолює список номінантів VMA: 1998 року співачка отримала дев’ять номінацій за Ray of Light і Frozen, а у 1990-му — стільки ж за Vogue.

Попередній вихід Мадонни на відкритті VMA став одним із найвідоміших моментів в історії премії. 2003 року вона виступала разом із Брітні Спірс і Крістіною Агілерою, а номер завершився їхніми поцілунками на сцені.

Ще раніше, 1990 року, Мадонна виконала Vogue у постановці, натхненій Францією XVIII століття. А на першій церемонії MTV Video Music Awards 1984 року вона виступила з Like a Virgin у весільній сукні та поясі з написом «BOY TOY». Церемонія MTV Video Music Awards відбудеться 27 вересня.

Мітки
Новини
Читайте також
У лондонському музеї показали перформанс Issey Miyake з одягом за мотивами роботи Матісса Gemini сама зламала три реальні компанії під час тестування Українська діджейка Miss Monique випустила спільний трек із Роббі Вільямсом Бред Пітт повертається у «Світовій війні Z» — сиквел запускають після понад десяти років паузи
Фашист, лавандовий хлопець, багатій, який б’є бідних: як сьогодні сприймають Бетмена? 19 вересня 2026 «Оселя зла» — найкраща екранізація відеогри за всю історію 18 вересня 2026 Дистильоване фіаско: чому реновація Бессарабського ринку провалилася 18 вересня 2026 Від замовних убивств до російського полону: 15 історій загиблих українських журналістів 16 вересня 2026 Від олов’яних значків до IQOS: як мерч став мовою ідентичності 16 вересня 2026 Київські замальовки. Випуск 54 14 вересня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку