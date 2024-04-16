Три місця, заради яких варто приїхати на Троєщину

З чим асоціюється житловий масив Троєщина? Напевно згадається базар, якісь стереотипні штуки типу гопників та однакових багатоповерхівок. Але є тут унікальні місця, завдяки яким можна подивитися на район зовсім з іншого ракурсу.

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Ми побували на трьох таких локаціях і ділимося побаченим.

Камерна атмосфера "Театру на Троєщині"

Звичайна багатоповерхівка неподалік ТРЦ "Район". Від проїжджої частини в очі кидається хіба вивіска "Зоомагазину". Але коли підходиш ближче, видно скляні двері. Це ніби портал в культурне життя, адже тут розташовується "Театр на Троєщині".

Він працює тут уже півроку. Ініціатор відкриття — центр мистецтв "Новий український театр". Це, по суті, філія "Театру на Михайлівській". Тут ті ж вистави і ті ж актори. Але зовсім інші враження.

Заступниця директора центру мистецтв, драматургиня і сценаристка Марина Смілянець каже, що тепер шанувальникам "Театру на Михайлівській" з Деснянського району стало зручніше діставатися на вистави.

"Перед відкриттям ми сумнівались чи це комусь потрібно – і були здивовані, адже з моменту відкриття у нас майже постійно аншлаги на всі вистави. Хоч у нас і камерна зала лише на 35 місць, але все одно приємно, коли ми вже за місяць маємо sold out" , — говорить Марина Смілянець.

Кажуть, що театр починається з гардероба. Тут він одразу при вході. Приміщення невеличке, тож все компактно розташоване. На стінах — світлини з вистав, є невеличкий буфет і магазин сувенірів з логотипом театру.

Дітвора, що прийшла на виставу "Як левеня з черепахою пісню співали" допитливо вивчає приміщення. Одна з дівчаток поважно хвастає: "А я тут уже не вперше, я тут усе знаю". Інша, поки мама відвернулась, заглянула в гримерну: "Мамо, там дівчата вже готуються", — має на увазі акторок. Мама пояснює, що так робити не можна.

Невеличким білим дзвоником адміністраторка сповіщає про початок сеансу. Але до зали ще не запрошують. До дітей виходить жучок Сонечко і закликає до гри. Діти розгадують загадки, показують різних тваринок, а потім перетворюються на театральних глядачів і глядачок

"Театр велику увагу приділяє юній аудиторії, — говорить Марина Смілянець. — У нас можна побачити багато різних вистав від Театру "Сонечко", які розраховані для дітей від 3-х років та старше. Наше кредо – "театр для всієї родини", тож це ідеальне місце для сімейного дозвілля".

Маленька затишна зала, де актори грають дуже близько від глядачів. Це створює камерну атмосферу і глядачі стають учасниками дійства. Діти регочуть із кумедного левенятка і співчувають великій черепасі.

"У “Театрі на Троєщині” своя унікальна атмосфера – це перше що запам’ятовують глядачі. У нас затишна камерна зала, глядачі часто пишуть у відгуках, що ще ніколи не були так близько до акторів, завдяки цьому відбувається особливе занурення у сценічне дійство. Ще ми запрошуємо до зали за іменами – глядачам подобається такий індивідуальний підхід. В деяких виставах є інтерактивні антракти в яких глядачів пригощають чимось смачненьким (тематичним до вистави) або грає жива музика та співають актори", — коментує драматургиня Марина Смілянець.

А після вистави діти отримують у подарунок ще й по повітряній кульці.

Затишна галерея мистецтв з вільним відвідуванням

Між "МакДональдзом" та стадіоном на вулиці Рональда Рейгана, 6 (колишня Теодора Драйзера) розташована Деснянська центральна бібліотека ім.П.А.Загребельного. В цьому ж приміщенні знаходиться Муніципальна галерея мистецтв. Вхід до неї — з боку стадіону.

Директорка Деснянської централізованої бібліотечної системи Тетяна Оврас говорить, що це єдина галерея, яка входить до складу бібліотеки. Відкрили її восени 2015 року.

"Це великий виставковий простір площею 250 кв.м. з виставковим обладнанням", — пояснює директорка.

З порогу галереї вас зустрічає відомий карикатурист Олег Смаль, артменеджер закладу. Він говорить, що потрапив на цю роботу майже випадково. Йому запропонували зробити виставку карикатур у галереї, а потім він погодився на вакантну посаду артменеджера.

Нещодавно в галереї можна було побачити експозицію виробів з природних матеріалів народної аматорської студії “Флористика”. Картини та види Києва зроблені зі шкірок банана, рослин, квітів та риб'ячих кісток.

Але експозиції змінюються тут що три тижні. І тут можна побачити роботи відомих митців з України та світових майстрів.

"Ми не обмежуємося тільки територією Києва. Тут проходять виставки художників з усієї України і з-за кордону. Ми шукаємо хороших митців і організовуємо виставку. Принцип відбору — якість робіт", — пояснює Олег Смаль.

Галерея мистецтв на Троєщині співпрацює з різними музеями та мистецькими просторами.

Тетяна Оврас говорить, що оскільки Троєщина доволі віддалений район, і не завжди є можливість повезти дітей та молодь до музею, чи галереї, тому запрошують потужних митців і фахівців саме сюди, до галереї.

"Це такий простір для громади. Тут проводяться тренінги, лекторії, перегляди фільмів, майстер-класи і навчання для дітей. Наприклад, нещодавно ми підписали меморандум з музеєм Ханенків. Плануємо проводити цикл лекцій з історії мистецтва “Митці під час війни”. У нас постійно відбуваються зустрічі з письменниками, організовуємо дозвілля для дітей та дорослих", — розповідає Тетяна Оврас.

Олег Смаль

"Важливо, щоб це були не просто стіни, а живий простір", — додає Олег Смаль.

Художник зазначає, що у галереї є постійні поціновувачі, які не пропустять жодну виставку, а є й такі місцеві жителі, що проходять повз і не завітають жодного разу.

"Я за свої, страшно сказати, 40 років досвіду організації виставок роблю висновок, що тут людей приходить, мабуть, більше ніж у галереї, які знаходяться у центрі міста. Якось на одній виставці людей було настільки багато, що навіть доводилося очікувати на вулиці. А минулої зими, коли вимикали світло, деякі виставки доводилося відкривати при свічках. Художникам надовго запам'ятається як це відкривати виставку під час війни при свічках", — ділиться артменеджер галереї.

Звісно, що найбільше людей сходиться на заходи або відкриття виставок, а в пересічні дні вона може пустувати, щоб потім знову наповнитися голосами дітей, які прийдуть сюди малювати, чи ліпити з глини. А ще тут є укриття, тож навіть з точки зору безпеки зручно. Ну, і за вхід платити не треба.

Колоритна кіностудія з реалістичними декораціями

Місце зустрічі — біля жовтого автобуса з надписом "Кіношоп". Тут збираються ті, хто бажає зазирнути за лаштунки кіноіндустрії.

Кіностудія Film.ua працює вже 21 рік і займає площу більше 4 гектарів. Кажуть, це наймасштабніша кіностудія у східній Європі. Колись на цій території був завод з виготовлення есенцій, а тепер — кіновиробництво.

Екскурсії проводять для груп, які нараховують мінімум 10 людей. Можна сходити й індивідуально, але сплатити доведеться як за цілу групу. Зазвичай сюди приїжджають вже сформовані групи учнів, студентів чи туристів. Можна записатися й на збірну групу, але є ризик, що в останній момент хтось відмовиться і екскурсію переносять, або скасовують.

Екскурсоводка Іванна зустрічає групу біля входу і запрошує у світ декорацій для кіно. Бетонний паркан обмальований постерами найвідоміших фільмів з усього світу. Адже саме на кіностудії вони отримують українське звучання.

Величезну площу вздовж озера займають альтанки, дерев'яні будиночки та декорації для фільмування. Кажуть, що особливо гарно тут весною та влітку. Можна й скупатися за бажання.

Величезна гірська ущелина, де знімалися епізоди “Захара Беркута” та “Довбуша” виглядає як справжні Карпати. Але зроблені гори з пінопласту та монтажної піни.

"Можете сфотографуватися і сказати, що були сьогодні в Карпатах і вам повірять", — жартує Іванна.

Дійсно вони виглядають реалістично, тільки постукавши по горі можна виявити її несправжність.

"Фільм “Захар Беркут” знімали як у справжніх Карпатах, так і тут. Оскільки у масовці було задіяно понад 300 осіб, то вивезти всіх у справжні гори було проблематично. Тому виїжджала тільки одна знімальна група, а решту епізодів знімали тут", — розповідає екскурсоводка.

Локацію можна взяти в оренду. Тут знімають кліпи та рекламу.

Дерев'яна фортеця будувалася спеціально для фільму "Сторожова застава". Це місце де можна всього торкатися руками, поспостерігати за тим, що відбувається з висоти, імітувати стрільбу з середньовічної зброї, зазирнути до старовинної карети. Те, що треба для дітвори.

Інтер'єр старовинної хати відтворено до найменших дрібниць. Дерев'яний дитячий коник, колиска з лялькою, ліхтарі і гончарні вироби, все для того, аби повторити колорит української хати. Коли заходиш до приміщення відчувається навіть запах старовини. Багато речей автентичних, завезених із сіл, а от піч створили вже самі кіношники. Тут знімають комедійні шоу та скетчі. Іванна говорить, що планують вдосконалювати локацію і проводити екскурсії, аби знайомити українців зі старовинним побутом.

На голоси екскурсантів з сараю висовує бородату голову Боря. Круторогий цап разом зі своїми друзями та братами не ховаються від людей, а навпаки йдуть, щоб їх погладили. Вони звикли зніматися у фільмах та рекламах.

У величезній пустій коробці луна відгукується навіть на тиху розмову. До протилежної стіни дуже далеко. Саме в цих павільйонах проходять зйомки великих шоу. За допомогою декорацій коробка може перетворитися на концертну сцену, офіс, чи будь-що інше. В іншому павільйоні встановлені декорації для зйомок серіалу “Моя улюблена Страшко”. Їх не розбирають, бо, можливо, зніматимуть другий сезон.

Вуха закладає, як тільки переступаєш поріг звукозаписувальної студії. Це від того, що тут забезпечено звукоізоляцію. Тут озвучують і дублюють фільми. А в наступному приміщенні записують звуки.

"Це мінібасейн, якщо в нього налити води, кинути яблуко і записати звук, то чується ніби хтось ковтає воду. А це камінці, якщо на них покласти тканину і насипати борошна, тоді буде чути, як рипить сніг. Касетна плівка створює звук шелестіння сіна. А звук дощу записується за допомогою смаження бекону", — пояснює гідеса.

Справжнє захоплення викликає святая святих кіностудії — костюмерна. Тут середньовічні обладунки, бутафорна зброя, сукні та костюми з різних фільмів та серіалів. Можна на хвилинку відчути себе героєм і приміряти на себе якийсь із шоломів.

На території кіностудії працює ресторан у кіношному стилі. Там багато різних атрибутів і можна навіть сфотографуватися з Чубакою.