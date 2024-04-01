Куди подіти непотрібні речі: Де приймають одяг, книги та стару техніку у Києві

З настанням тепла виникає бажання перебрати свій гардероб, оновити його й трошечки розвантажити. Впевнені, що у ваших шафах залежалося багато одягу, взуття та аксесуарів, які ви так ніколи й не одягнете. Даємо вам знак: прийшов час для прекрасного слова розмотлошення.

Розповідаємо, куди здати одяг, взуття, а також книги, стару електроніку та інші непотрібні речі.

Одяг та взуття

Мабуть, це найпопулярніший запит у Києві та й по всій Україні: “Куди подіти одяг та взуття?”. Постаралися по максимуму зібрати ініціативи та проєкти, які допоможуть вам передати речі у надійні руки, які цього потребують:

rechi.support — ініціатива небайдужих українців, за допомогою яких можна передати свої речі сім'ям, які їх потребують. Часто команда отримує запити від ВПО, публікує їх й під конкретний запит чекає від українців речі. Але ви завжди можете відправити ковдри, постільну білизну, одяг та взуття різних розмірів для дорослих та дітей.

До того ж, волонтери допомагають й пухнастим жителям нашої країни, тому завжди потрібні різні смаколики, корм, переноски, одяг для котиків та собачок, лотки та інші корисні речі;

Громадська організація "Вдома краще" допомагає малозабезпеченим родинам, переселенцям, одиноким матусям та всім, хто цього потребує. Організація має так званий хаб речей, куди можна принести речі, якими ви хочете поділитися. Краще перед тим, як це робити, зв'язатися з представниками організації та уточнити всі деталі;

допомагає малозабезпеченим родинам, переселенцям, одиноким матусям та всім, хто цього потребує. Організація має так званий хаб речей, куди можна принести речі, якими ви хочете поділитися. Краще перед тим, як це робити, зв'язатися з представниками організації та уточнити всі деталі; Соціальний проєкт "Кенгуруш" — завжди можна віддати одяг та взуття у соціальні магазини цього проєкту. Їх у Києві вже два . Працівники магазину приймають чистий та цілий одяг й взуття, рушники, підгузки, іграшки, посуд, коляски, канцелярію та інші необхідні для життя речі. Ціни у соціальних магазинах тримаються на мінімальному рівні, а дохід йде на допомогу малозабезпеченим сім'ям та дитячим будинкам.

Речі можна принести особисто, відправити поштою або передати на таксі. Адреси магазинів та більш детальну інформацію читайте тут ;

Цабака — ініціатива, яку самі організатори розвивають під гаслом #zerowastefashion. Дуже важливий момент: цей проєкт не є пунктом приймання та ресайклінгу речей. Засновники проєкту продають вживані речі й всі гроші передають на підтримку безпритульним тваринам. Тому речі, які вони узгодили з вами для продажу, мають бути майже в ідеальному стані, чисті, без дефектів та плям;

— ініціатива, яку самі організатори розвивають під гаслом #zerowastefashion. Дуже важливий момент: цей проєкт не є пунктом приймання та ресайклінгу речей. Засновники проєкту продають вживані речі й всі гроші передають на підтримку безпритульним тваринам. Тому речі, які вони узгодили з вами для продажу, мають бути майже в ідеальному стані, чисті, без дефектів та плям; Контейнери для збору речей — ви точно бачили великі сині чи зелені контейнери по Києву. Це бокси для збору речей від благодійного фонду "Кошик Добра" або неприбуткової організації "Зелений промінь" . В бокси можна відправити вживані речі, взуття, сумки та інші аксесуари у гарному стані.

Речі сортують та передають тим, хто їх потребує. Також частину речей відправляють на продаж, а отримані гроші передають у благодійні фонди. Принаймні, так запевняють організації. Текстиль, який вже не можна носити, віддають на перероблення;

М агазин Laska – один з найвідоміших та найстаріших (якщо так можна висловитися) благодійних магазинів, який приймає одяг, взуття, аксесуари, книги та інші речі й дарує їм друге життя.

Як розповідають самі ідейники проєкту, 70% речей передається на гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує, певний відсоток текстильного сміття йде на утилізацію й ще якийсь відсоток речей продається в їхньому магазині по вулиці Липинського, 3 або Малопідвальна, 15.

Книги та журнали

Кажуть, що книги мають жити, тобто їх потрібно періодично перечитувати. Якщо у вас на полицях або десь у дальньому кутку шафи "застрягли" книги, які варті уваги, то краще віддати їх й подарувати друге життя. Також якщо у вас назбиралося багато літератури, яка дуже проситься на перероблення, то це теж реально зробити у Києві.

Куди здавати книги:

БукКросинг — це всесвітньо відомий рух, який дозволяє подарувати друге життя твоїм книгам. За допомогою спеціального сервісу ви можете навіть відстежувати рух ваших книг й знати, де вони зараз знаходяться. БукКросинг дозволяє обмінюватися книгами, спілкуватися з любителями літератури та обговорювати улюблені книги.

БукКросити легко, наприклад, можна залишити свої книги у спеціальних жовтих "вільних бібліотеках", які є у нашому місті, книги також можна залишати у кафе та у різних закладах. Ви навіть можете відстежувати рух своєї книги, якщо отримаєте для неї унікальний код на сайті bookcrossing.com .

VcentriHUB – центр комунікації між місцевою владою та населенням пропонує приносити до них книги у гарному стані українською мовою для різних вікових категорій. Громадський простір або передасть ці книги українцям з деокупованих територій, або залишать у себе для буккросингу. Адреси VcentriHUB можна знайти тут .

– центр комунікації між місцевою владою та населенням пропонує приносити до них книги у гарному стані українською мовою для різних вікових категорій. Громадський простір або передасть ці книги українцям з деокупованих територій, або залишать у себе для буккросингу. Адреси VcentriHUB можна . Бібліотеки Києва — гарну та цікаву літературу українською мовою можна здати у місцеві бібліотеки. Не факт, що бібліотека поруч з вами точно приймає від населення літературу, але дізнатися варто. Враховуйте, що книги мають бути у гарному стані, щоб ними було приємно користуватися. Ось тут можна знайти список бібліотек Києва;

можна знайти список бібліотек Києва; К нигарня Vivat – разом із благодійним фондом "Гуркіт" книгарня Vivat організувала збір макулатури та російських книжок, які відправлять на перероблення. Отримані кошти будуть спрямовані на збір для 1 МВГ (мобільно-вогнева група). Обіцяють, що збір макулатури продовжиться до кінця квітня.

– разом із благодійним фондом "Гуркіт" книгарня Vivat організувала збір макулатури та російських книжок, які відправлять на перероблення. Отримані кошти будуть спрямовані на збір для 1 МВГ (мобільно-вогнева група). Обіцяють, що збір макулатури продовжиться до кінця квітня. Бучанська міськрада — якщо є можливість, то старі книги, радянську та російськомовну літературу можна відвести до Бучі. Міська рада оголосила про благодійний збір макулатури. До 5 квітня можна відвести книги до Здвижівської гімназії або до ЖК Millennium State. Отримані кошти спрямують на потреби ЗСУ.

Старий посуд, предмети декору, іграшки

Якщо у вас виникло велике бажання позбутися речей з нальотом вінтажу, то і з цим проблем не буде. Старовинні меблі, радянські предмети декору, посуд, ретро-іграшки можна віддати або вигідно продати. Ловіть кілька корисних точок:

Антикварна лавка "Скупочка" . Магазинчик знаходиться у Києві на вулиці Прорізна, 9. Тут приймають різні предмети старовини, а також стару електроніку, сервізи, прикраси, картини, різні статуетки, іграшки, фотоапарати, годинники часів СРСР. Магазин просить спочатку відправити їм фото для оцінки предмета, а потім вже дзвонити й домовлятися про передачу артефактів;

. Магазинчик знаходиться у Києві на вулиці Прорізна, 9. Тут приймають різні предмети старовини, а також стару електроніку, сервізи, прикраси, картини, різні статуетки, іграшки, фотоапарати, годинники часів СРСР. Магазин просить спочатку відправити їм фото для оцінки предмета, а потім вже дзвонити й домовлятися про передачу артефактів; Г рупа у Facebook "Все з СРСР, скуповуємо, продаємо" - все, що залишилось вам у спадок з радянських часів сміливо можна "нести" у цю групу. Спочатку гуглите, скільки може коштувати той величезний чайний сервіз, який постійно стояв у серванті, потім його гарненько фотографуєте і виставляєте на продаж. Не повірите – відірвуть з руками й ногами;

- все, що залишилось вам у спадок з радянських часів сміливо можна "нести" у цю групу. Спочатку гуглите, скільки може коштувати той величезний чайний сервіз, який постійно стояв у серванті, потім його гарненько фотографуєте і виставляєте на продаж. Не повірите – відірвуть з руками й ногами; Музей іграшки у Києві — у музею немає такого чітко прописаного пункту про приймання від населення іграшок, але вони залюбки приймають у дар цікаві експонати. Якщо у вас вже досить давно лежать без справи старі ялинкові іграшки, ексклюзивні зразки якихось ляльок, колекційні моделі автівок, то можете віддати їх для експозиції. Музей знаходиться на Кловському узвозі, 8.

Батарейки, стара техніка, дроти, електроніка, термометри

Таке "добро", мабуть, є ледь не в кожній оселі. Старі мобільні телефони, непрацюючі зарядні пристрої, зламані ноутбуки та планшети, відпрацьовані батарейки — це доволі специфічні відходи. Ось куди їх варто здавати:

Центр управління відходами — це сервісна компанія, яка допомагає з утилізацією всіх видів техніки та електроніки, великої побутової техніки, допомагає організувати "зелений" офіс, консультує фізичних та юридичних осіб щодо сортування різних видів відходів. Спеціалісти розбирають кожен предмет на різні види відходів та передають на вторинне перероблення;

— це сервісна компанія, яка допомагає з утилізацією всіх видів техніки та електроніки, великої побутової техніки, допомагає організувати "зелений" офіс, консультує фізичних та юридичних осіб щодо сортування різних видів відходів. Спеціалісти розбирають кожен предмет на різні види відходів та передають на вторинне перероблення; Помаранчеві контейнери КП "Київкомунсервіс" – їх ви могли бачити у дворах багатоквартирних будинків Києва. Вони призначені для небезпечних відходів, а саме: відпрацьовані батарейки, ртутні термометри, енергоощадні лампочки. У підприємства є мапа таких контейнерів, тож шукайте в районі свого будинку;

– їх ви могли бачити у дворах багатоквартирних будинків Києва. Вони призначені для небезпечних відходів, а саме: відпрацьовані батарейки, ртутні термометри, енергоощадні лампочки. У підприємства є таких контейнерів, тож шукайте в районі свого будинку; Компанія "Утилізація відходів" працює не тільки з підприємствами, а й з населенням. На утилізацію можна здати оргтехніку, люмінесцентні лампи, акумулятори, медичні відходи та інші види небезпечного сміття;

працює не тільки з підприємствами, а й з населенням. На утилізацію можна здати оргтехніку, люмінесцентні лампи, акумулятори, медичні відходи та інші види небезпечного сміття; Спільнота Getfix – однодумці спільноти прагнуть зменшити кількість електронного сміття на планеті. Проєкт приймає стару техніку, яку спеціалісти можуть полагодити та віддати на благодійність, розібрати та віддати на ресайклінг або передати цілі та працюючі деталі для полагодження іншої техніки.

– однодумці спільноти прагнуть зменшити кількість електронного сміття на планеті. Проєкт приймає стару техніку, яку спеціалісти можуть полагодити та віддати на благодійність, розібрати та віддати на ресайклінг або передати цілі та працюючі деталі для полагодження іншої техніки. Завершити цей список хочемо нагадуванням про існування в нашій країні проєкту "Україна без сміття" та його станції сортування сміття у Києві. Сюди можна привезти майже усі види відходів, але перед тим радимо обов'язково прочитати всі умови й правила сортування .

Також завжди можна влаштувати з друзями SWAP-вечірку, на якій вам точно вдасться оновити свій гардероб та віддати у надійні руки ті речі, які вже давно залежалися у шафі. Будьте екосвідомими та допомагайте один одному!