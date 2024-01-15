8 українських проєктів, які продають вінтажні речі

Нині вінтажні проєкти й екологічна мода загалом — на піку популярності у всьому світі. Україна — не виняток.

Ділимося в цій добірці, де можна придбати ідеальний бежевий тренч від Bugatti, кліпси Dior, свічки у вінтажному кришталі та українську автентичну кераміку.

Vybrane

У цій крамничці спеціалізуються на вінтажних речах 1970–1990-х років із Парижа та Ніцци. Йдеться про прикраси, одяг і аксесуари високих брендів та цікавих локальних мануфактур.

Наші фаворити у Vybrane — вишукана французька біжутерія, зокрема кліпси, брошки, браслети, ланцюжки та підвіски.

Ціни: вінтажний чокер Daniel Swarovski — 9400 грн, вінтажні кліпси Grosse — 10300 грн

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«Бабка»

Крамницю «Бабка» відкрила графічна дизайнерка Наталя. Вона багато років обожнювала шукати старовинні речі. Зрештою, попри повномасштабне вторгнення рф, вирішила відкрити вінтажний магазинчик разом із сестрою Ольгою.

Тут можна придбати старовинні дрібниці з України та світу, зокрема вази, посуд, килими, свічники, ялинкові прикраси, листівки, меблі тощо.

«Бабка» має власний шоурум у Львові. Туди можна завітати за попередньою домовленістю, переглянути, що є в наявності, та обрати річ, яка сподобається.

Ціни: вінтажна ваза з латуні із великими фігурними ручками — 975 грн, вінтажна тарілка «Кардамон» — 675 грн, старовинний глечик «Дим» — 1250 грн

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WIZARDING VINTAGE

Ця майстерня вінтажу — сімейна крамничка в кращих традиціях європейських камерних мануфактур. Тут можна придбати свічники, посуд, книги про мистецтво, попільнички, портсигари, скриньки, годинники тощо.

Магазинчик відкрила дизайнерка Марія Бойченко. Окрім вінтажу, вона займається виставковим мистецтвом, ілюстрацією, палітурною діяльністю ручної роботи та поліграфією. Головним помічником Марії є її тато. Саме він реставрує вінтажні речі, чистить їх та приводить до ладу.

Ціни: вінтажний годинник із Франції — 1500 грн, вінтажні декоративні жирафи, різьблені вручну з дерева — 3800 грн за пару, портсигар із латуні із посеребрінням — 900 грн

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«Глечик»

«Глечик» — це львівська крамничка з українським автентичним посудом та керамікою. Особливої уваги тут заслуговують вироби знаменитого Васильківського майолікового заводу — горщики, підсвічники, кухлі, графіни, олійниці тощо.

До того ж крамниця має телеграм-канал , де діляться історією та цікавими фактами про світ української кераміки.

Ціни: горщик із росписом, майоліка — 800 грн, великий глазурований кухоль з орнаментом, майоліка — 680 грн, вінтажний керамічний свічник — 450 грн

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Duran Brown Vintage

Вінтажні чоловічі речі можна знайти в Duran Brown Vintage, зокрема костюми, пальта, тренчі та піджаки. Розшукує їх власник крамнички Юрій Колесник.

Приміряти вироби в шоурумі можна за попереднім записом.

Ціни: бежевий тренч Bugatti — 7800 грн, вовняний піджак у смужку — 4650 грн, темно-синій блейзер Daks London — 5500 грн

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Nova Candle

Бренд Nova Candle заливає соєві свічки у вінтажний чеський, словацький, югославський, бельгійський та київський кришталь. Можна вибрати свічку в бокалі чи цукерниці. Авторки проєкту Вікторія Безсмертна та Тетяна Горобець вишукують та скуповують вінтажний кришталь на барахолках і ринках.

Ціни: свічка у вінтажному бокалі — 800 грн, свічка у вінтажному чеському кришталю — 1900 грн

Де купити: Instagram

Poetry in objects

Творці Poetry in objects збирають унікальні старовинні скарби на розпродажах Нью-Йорка, у колекціонерів Лондона та на антикварних виставках Мілана. Їх добре знають за межами України. Зокрема у 2023 році Poetry in objects взяли участь у літньому маркеті Le Summer Market, організованому паризьким вінтажним бутиком Merci c’est vintage у Soho House Paris.

Вінтаж можна приміряти наживо в київському шоурумі. Він розташований на вулиці Бульварно-Кудрявській та працює по вівторках, четвергах і суботах з 12.00 до 19.00.

Ціни: варто уточнювати в шоурумі або інстаграмі

Де купити: Instagram ; шоурум (вул. Бульварно-Кудрявська, 29Е)

SAYYA Estetica

SAYYA Estetica — крамниця, де представлена селекція унікальних вінтажних предметів з усього світу. Прикраси, взуття, декор для дому, меблі та витвори мистецтва — усе це можна знайти тут. Серед наших фаворитів — металеве намисто Paco Rabanne та лаконічні кліпси Dior.

Роздивитися вінтажні скарби наживо можна в просторі SAYYA Estetica. Він працює по буднях у Києві на Крутому узвозі. Придбати знахідки з усього світу можна з 11:00 до 18:00.