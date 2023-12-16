Українські бренди збирають теплий одяг для ВПО: куди принести речі

Благодійний фонд «Культура дії» у співпраці з українськими брендами одягу Bibliothèque Nationale, diadia та byMe ініціював проєкт «Зігрій», який має на меті зібрати теплий одяг і взуття для сімей ВПО.
Про це повідомляють у соцмережах благодійного фонду «Культура дії».
«Головна ідея цього проєкту — зберігати теплі спогади у серці, а речі, які вже не носите, віддавати для допомоги тим, хто цього потребує. “Зігрій” — це проєкт про те, що кожен може поділитись теплом з іншими», — коментує співзасновниця БФ «Культура дії» Олена Білоус.
Як долучитися до ініціативи?
Речі можна приносити з 13 по 23 грудня на вул. Січових Стрільців, 68 (Bibliothèque Nationale). Пн-Нд, 10:00-20:00.
Одяг має бути випраний та в гарному стані, а взуття чистим.
Раніше ми писали, що UAnimals випустили благодійний мерч, присвячений червонокнижним тваринам.
Фото: Markus Winkler/Unsplash, БФ «Культура дії».