Українські бренди збирають теплий одяг для ВПО: куди принести речі

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Наталія Габрух
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Благодійний фонд «Культура дії» у співпраці з українськими брендами одягу Bibliothèque Nationale, diadia та byMe ініціював проєкт «Зігрій», який має на меті зібрати теплий одяг і взуття для сімей ВПО.

Про це повідомляють у соцмережах благодійного фонду «Культура дії».

«Головна ідея цього проєкту — зберігати теплі спогади у серці, а речі, які вже не носите, віддавати для допомоги тим, хто цього потребує. “Зігрій” — це проєкт про те, що кожен може поділитись теплом з іншими», — коментує співзасновниця БФ «Культура дії» Олена Білоус.

Як долучитися до ініціативи?

  • передивіться свій гардероб та оберіть речі, які, попри гарний стан, з якоїсь причини не носите;
  • принесіть вибрані речі до одного з магазинів партнерів;
  • волонтери «Культури дії» заберуть речі в розподільчий центр, де перевірять і розсортують їх;
  • теплі речі будуть передані родинам внутрішньо переміщених осіб організаторами проєкту.

Речі можна приносити з 13 по 23 грудня на вул. Січових Стрільців, 68 (Bibliothèque Nationale). Пн-Нд, 10:00-20:00.

Одяг має бути випраний та в гарному стані, а взуття чистим.

Раніше ми писали, що UAnimals випустили благодійний мерч, присвячений червонокнижним тваринам.

Фото: Markus Winkler/Unsplash, БФ «Культура дії».

Вам подобається ініціатива благодійного фонду «Культура дії» та українських брендів?
Опубліковано: 16 грудня 2023
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