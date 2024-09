Українські бренди сумок і рюкзаків: 12 популярних марок

Українські бренди сумок впевнено завойовують популярність як в Україні, так і за її межами.

Зібрали 12 українських марок, які пропонують стильні та якісні українські сумки і рюкзаки, поєднуючи сучасні тренди з національними традиціями. Від яскравих хобо до мінімалістичних шоперів — ці українські виробники сумок мають що запропонувати тим, хто шукає стильні аксесуари.

Шкіряні сумки і кисети PLYN

Творці цього бренду родом із Нової Каховки і створюють шкіряні аксесуари з 2016 року. Через повномасштабне вторгнення вони переїхали до Дрогобича. Уже на Львівщині народився PLYN — бренд сумок із традиційними українськими елементами.

Зараз в асортименті є 3 моделі сумок: шопери з накладною кишенею в техніці ручного ткацтва, маленькі сумочки-кисети, натхненні архівними фото українок у святковому національному вбранні, і хобо.

Кольори виробів — окрема насолода. Сумки від PLYN без сумніву стануть кольоровим акцентом у вашому образі,

Бренд не виробляє виготовляє їх великими партіями, аби уникнути перевиробництва.

Ціни: сумка-шопер — 6900 грн, сумка-хобо — 5600 грн, кисет — 3800 грн

Купити сумку: в Іnstagram

Український бренд сумок Juna

Цей український бренд сумок вирізняється з-поміж інших мінімалізмом, лаконічністю, геометричними формами та яскравими палітрою кольорів.

Місія бренду: додати яскравості в буденне життя та зробити її звичною частиною дня.

У колекціях Juna кожна може відшукати щось для себе: тут і місткі шопери, й асиметричні багети, і м’які замшеві моделі Delight, і стильні сумки кросбоді.

Ціни: блакитна LOU LOU BAG — 4500 грн, рожева SUEDE BAG — 5220 — 6500 грн, темно-зелена DELIGHT BAG — 7100 грн

Купити сумку: на сайті

Український бренд шкіряних виробів Mastak

Mastak — український бренд шкіряних виробів, заснований у 2015 році у Львові. Він вручну виготовляє сумки, рюкзаки, гаманці та інші аксесуари.

Вироби Mastak відрізняються авторським дизайном, високою якістю та оригінальністю. У дизайні сумок поєднують вінтажну класику, елегантність і сучасні тренди, а для пошиття використовуються обмежені партії італійської та вінтажної шкіри.

Серед наших фаворитів — нова модель сумки “Черемош” лімітованого вишневого відтінку з переплетеним дизайном ремінця.

Ціни: сумка «Черемош» вишневого кольору — 3900 грн, сумка «Кіото» бордового кольору — 4400 грн

Купити сумку: на сайті

Рюкзаки і сумки Harvest

Український бренд Harvest із Рівного нині є одним із найбільш впізнаваних виробників рюкзаків та сумок в Україні. Марці вже майже 10 років.

Рюкзаки Harvest відзначаються функціональністю, зручною конструкцією та стриманим дизайном. Для виробництва тут використовуються шкіра, полівініл та тканина oxford, яка надає рюкзакам міцності та водонепроникності.

Ціни: чорний рюкзак з екошкіри Audrey — 1695 грн, рюкзак SHUTTLE ROLL MINI з квітковим принтом — 1595 грн

Купити рюкзак: на сайті

Мінімалістичні сумки LONA PRIST

LONA PRIST – це український бренд мінімалістичних сумок та аксесуарів, натхненних авангардним мистецтвом. "Чорний квадрат" Малевича – ключ до ДНК LONA PRIST, говорять засновники марки.

У розробленні аксесуарів використовують лише найкращі італійські матеріали та авторська конструкторська технологія.

“Сумка як мистецтво” – це девіз LONA PRIST. Усі їхні моделі створюються виключно вручну у київській майстерні.

Ціни: сумка Folder Bag блакитного кольору – 9927 грн, сумка Medium Nicole чорного кольору – 32860 грн

Купити сумку: на сайті

Жіночі і чоловічі сумки Poelle

Бренд чоловічих преміум-аксесуарів Poelle було засновано у 2019 році. Свої вироби вони створюють на власному виробництві у Львові, використовують італійську шкіру та фурнітуру.

Нещодавно Poelle випустив першу жіночу колекцію сумок. Шопери, багети, клатчі, хобо — кожна модель вишукана, універсальна та практична. Наша улюблениця — сумка-багет кольору “топлене масло”.

Ціни: Carolyn Tote Bag — 8500 грн, Bagel Bag — 6800 грн, Clarie Clatch — 9900 грн

Купити сумку: на сайті

Рюкзаки і аксесуари Pilsok

Pilsok — київський бренд рюкзаків і аксесуарів, заснований у 2007 році. Він став першим в Україні, хто впровадив класичний ролтоп — рюкзак зі скручуваною верхньою частиною. Усі вироби, включно з фурнітурою, Pilsok виготовляє у власній київській майстерні.

У 2023 році бренд запустив апсайкл-лінійку, що складається з рюкзаків та сумок із перероблених подушок безпеки. Вироби комбінуються з різних автомобільних подушок, тому кожен із них представлений в унікальному дизайні.

Ціни: N05-DESERT shopper bag — 4500 грн, чорний рюкзак N08-BLK — 5000 грн, рюкзак N012-BLK multicolor — 6000 грн

Купити рюкзак: в Іnstagram

Міські рюкзаки GUD

GUD — бренд міських рюкзаків, заснований у Києві у 2012 році. Він спеціалізується на створенні довговічних і функціональних рюкзаків для повсякденного використання.

Місія бренду — пропонувати міські сумки та рюкзаки, які поєднують у собі високу якість, простий дизайн і практичність для щоденного життя.

GUD — це ваш мобільний офіс, тренування, подорожі або шопінг, зазначають засновники бренду.

Ціни: всепогодний рюкзак Falz — 5190 грн, міський рюкзак із верхнім клапаном Ranger — 5190 грн

Купити рюкзак: на сайті

Натхненні 90-ми сумки NUKOT

NUKOT — київський бренд аксесуарів, заснований у 2023 році. Його засновники надихаються естетикою дев’яностих та нульових і переосмислюють позачасові силуети в новому прочитанні.

Приглушена кольорова палітра, мінімалізм, ручна робота та неочікувані деталі — знакові для марки прийоми.

Ціни: ANNY BAG BORDO FLASH —5800 грн, REIMAGINED BAGUETTE BAG WHITE — 6900 грн

Купити сумку: на сайті

Аксесуари для подорожей Bagland

Bagland — український бренд, що виробляє рюкзаки, сумки та аксесуари і відомий на ринку вже 25 років.

Асортимент марки дуже широкий: від шкільних рюкзаків та молодіжних моделей до тактичних рюкзаків і валіз.

Bagland пропонує рюкзаки різних об’ємів і функціоналу, серед яких міські рюкзаки з ортопедичними спинками для зручного носіння, рюкзаки для ноутбуків із захисними відділеннями, а також дитячі рюкзаки, розроблені з урахуванням анатомічних особливостей дітей.

Ціни: рюкзак Holder кольору хакі — 1790 грн, принтований рюкзак STYLISH — 1890 грн

Купити рюкзак: на сайті

Жіночі сумки Kate Kore

Бренд був заснований Катериною та Антоном Кор у Києві у вересні 2017 року. Звідси, власне, і назва марки.

Простота форм, естетичний дизайн, тільки високоякісні матеріали і функціональність — це основні фішки Kate Kore.

Ціни: сумка Square Tote Amber коричневого кольору — 11000 грн, сумка Hobo бордового кольору — 9000 грн, сумка Saffiano Vertical Tote пісочного кольору — 10000 грн

Купити сумку: на сайті

Український бренд аксесуарів keep

Цей український бренд почав свій шлях у 2011 році під назвою WE ARE ABLE. У 2017 році, після шести років розвитку, бренд провів ребрендинг і оновив підхід до створення аксесуарів.

Бренд keep акцентує увагу на міській естетиці: у своїх кампаніях він прославляє Київ і співпрацює з місцевими художниками та командами.

У 2021 році бренд запустив еколінійку — keep it green, а у 2023-му — лімітований дроп із трьох рюкзаків у колаборації з фондом Signal — офіційним фондом-партнером бригади Національної гвардії України “Азов” та артдиректором Богданом Яремчуком.

Ціни: рюкзак Коктебель оливкового кольору — 3900 грн, унісекс рюкзак Сохо — 2900 грн, рюкзак Поділ. стріт2 — 3500 грн

Купити рюкзак: на сайті

Нині у столиці можна купити трендові сумки українських брендів як онлайн, так і офлайн. За всіма стандартами інклюзивності, з екологічним дизайном або затишною кав’ярнею — зібрали 8 шоурумів Києва, де можна придбати стильний аксесуар до душі.

