Інклюзивні та екологічні: 8 шоурумів українських брендів у Києві

Українські бренди не тільки стрімко виходять на міжнародний ринок і розвивають онлайн-продажі, а і прагнуть відкрити власні шоуруми в Києві.

За всіма стандартами інклюзивності, з екологічним дизайном або затишною кав’ярнею — у нашій добірці 8 концепт-сторів Києва, де кожен відвідувач почуватиметься комфортно і без стресу та поспіху підбере необхідний одяг, взуття або косметику.

Diadia

Інклюзивний шоурум закарпатського бренду Diadia відкрився в Києві у 2023 році.

Щоб забезпечити доступність простору, команда консультувалася з ГО «Доступно.UA». У шоурумі облаштували інклюзивну примірювальну із безперешкодним проїздом від входу в магазин. Вхід до шоурума також безбар’єрний: для цього переклали бруківку, аби підняти її до рівня підлоги.

Біля входу також встановили кнопку виклику працівника й напис шрифтом Брайля. У самому просторі дотрималися стандартів інклюзивності за шириною проїздів. Так людям на кріслах колісних буде зручно пересуватися між стійками з одягом. У всіх примірювальних, так само як і на вході, є кнопка виклику консультанта.

Дизайном простору займалися фахівці бюро Muso Анастасії Ландушевої. Аби проілюструвати закарпатське походження бренда, у шоурумі встановили великий стіл неправильної форми, натхненний силуетом гір, а також традиційний закарпатський візерунок із перевернутої плитки на рецепції.

На підвіконнях розмістили фігурні сидіння зі столиками з мармуровими стільницями і світильники для «вечірньої атмосфери». Також перед інклюзивною примірювальною облаштували зону очікування з диванами.

Під час ремонту приміщення знайшли автентичні гіпсові панелі 1917 року. Їх зберегли в інтер’єрі з поваги до задуму архітектора.

Адреса: вул. Велика Васильківська, 27

Bibliothèque Nationale

Київський бренд жіночого одягу Bibliothèque Nationale також відкрив простір у столиці минулоріч.

У першій залі простору облаштували магазин, у другій — офіс.

Інтер’єр магазину команда та друзі Bibliothèque Nationale створили самостійно, час від часу звертаючись до майстрів. Для облаштування простору використали вінтажні меблі та предмети декору. Їх привезли з-за кордону та розшукали в Україні.

Фішками магазину є шовкова штора для приміряльної, що підсвічується зсередини, та сходинки-касова стійка.

Адреса: вул. Січових Стрільців, 68

Trip:Tych

Шоурум з українською нішевою парфумерією та прикрасами Trip:Tych запрацював минулоріч неподалік від «Золотих воріт».

В інтер’єрі можна побачити багато японських інтерʼєрних рішень. За словами засновниці та креативної директорки бренду Анни Гончарової, замість пластику використали метал і дерево, зонували простір ширмами, додали паперові світильники, ротанговий стіл та подушки для сидіння.

Усі прикраси бренду виклали на чорному столі. Його розробила та пофарбувала сама засновниця та креативна директорка бренду.

Адреса: вул. Олеся Гончара, 24

White Sprut

Перший магазин українського бренду натуральної косметики White Sprut працює на Ярвалу. Він розташувався поруч із квіткарнею Attepmt та простором «Рейтарська Circle».

Над дизайном магазину працював архітектор з QQ Buro Микита Куніц. На створення простору пішло вісім місяців. В інтер’єрі хотіли «поєднати елегантність, сучасність та функціональність».

Адреса: вул. Ярославів Вал, 16

KSENAISCHNAIDER

Відомий усьому світову український бренд одягу KSENAISCHNAIDER відкрив власний шоурум одним із перших. Однак уже встиг змінити приміщення, аби бути ближче до історичного центру Києва.

Інтер’єр шоуруму KSENAISCHNAIDER відображає такі принципи, як «дизайн без дизайну», раціональність та екологічність. Над ним працювала Катя Зуєва із бюро Akz Architectura. Проєкт інтер’єру затвердили за один вечір. Ремонтом команда займалася два місяці.

Усі меблі виготовляли на замовлення, використовуючи готові форми. Зокрема, у стелажах для випічки зробили полиці із натурального мармуру, а візки для перевезення вантажів перетворили на рейли для одягу. У примірочних поставили лавки з пінопласту, а в обробці використали перероблений поролон.

Адреса: Михайлівський провулок, 24

Katimo

Шоурум цього українського бренду одягу розташований у двоповерховій садибі в історичному центрі Києва.

На першому поверсі працює Katimo Cafe, де можна побачити наймоднішу тусовку міста. А на другому — великий магазин площею 100 м².

Дизайном нового простору Katimo опікувалася Ія Турабелідзе.

Адреса: вул. Рейтарська, 19А

Friends of Fashion

Концепт-стор українського бренду Friends of Fashion запрацював у Києві у 2023 році.

Під час створення виробів Friends of Fashion використовує натуральні матеріали, такого ж підходу команда дотримувалася, створюючи шоурум.

Фішка декору та найцікавіша фотолокація простору — люстра у вигляді квітки. Вона може розкриватися і закриватися завдяки оригінальній інженерній конструкції.

Розробляючи дизайн-проєкт нашого першого concept store, ми хотіли створити простір, який буде нагадувати затишну квартиру, у якій захочеться проводити багато часу, пояснила співзасновниця та креативна директорка бренду Марія.

Kachorovska

Цей відомий український бренд взуття та одягу створив у Києві простори, де відвідувачам буде максимально комфортно. Разом із шоурумами на Подолі і Великій Васильківській команда Kachorovska відкрила й кав’ярні, де можна випити кави та відсвяткувати покупку.

Нерідко у світлих інтер’єрах просторів проходять і фотосесії.

Адреси: вул. Велика Васильківська, 14; вул. Боричів Тік, 35А