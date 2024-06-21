В Україні запустили утилізацію старих рюкзаків і сумок: можна отримати знижку на нові

Bagland разом із проєктом "Україна без сміття" створили ініціативу Eco Trade-In, у рамках якої кожен може надіслати старий рюкзак, валізу, сумку чи бананку будь-якого бренду та отримати знижку 30% на покупку товарів Bagland.

Вони прагнуть зменшити кількість відходів шляхом переробки та повторного використання матеріалів. Обмін старих аксесуарів на нові підтримує свідоме споживання та допомагає піклуватися про довкілля. Акція триваєз 30 травня до 30 червня 2024 року включно.

Як отримати знижку?

Написати на аккаунт в Instagram або зателефонувати за номером +380503030384, щоб отримати інформацію про умови акції;

відправити стару річ на вказане відділення Нової Пошти (за рахунок отримувача);

використати промокод на 30%, який надішлють після отримання посилки.

Фото: Bagland