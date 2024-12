Що подарувати на Новий рік: 25 ідей від українських брендів

Новорічні свята — час радості, тепла та магії, але пошук ідеального подарунка може стати справжнім викликом.

Що подарувати на Новий рік хлопцю, дівчині, батькам чи дітям? Який новорічний подарунок обрати для колег чи друзів? Зібрали 25 унікальних ідей подарунків на Новий рік 2025 від українських брендів. У добірці ви знайдете іграшки, стильний одяг, аксесуари, декор для дому та навіть варіанти для улюблених чотирилапих. А також додали кілька варіантів для тих, хто бере участь у “Таємному Санті”.

Що можна подарувати дітям на новий рік 2025

Іграшка з аудіозаписом від Podollyanochka

Podollyanochka — це бренд іграшок, які зберігають тепло голосу близьких. З його допомогою ви можете записати аудіо, щоби передати слова підтримки, любові чи навіть колискову.

Бренд з’явився у 2020 році, на початках як рішення для дітей, чиї батьки через професійні обов’язки не завжди поруч. Проте іграшки швидко стали популярними й серед дорослих.

Іграшка має форму милого бегемота. Його колір можна обрати на ваш смак: рожевий, жовтий, синій електрик, салатовий і кораловий. До іграшки додається функція запису аудіо тривалістю до 20 хвилин. Це може бути казка від тата, пісня від мами чи теплі побажання від бабусі чи дідуся.

Де купити: на сайті

Ціна: 9400 грн

3D-пазли від CARTONIC

Пазли від CARTONIC — це чудовий спосіб порадувати дитину незвичайним подарунком, який розвиває уяву, дрібну моторику й потяг до творчості. У наборах бренду можна знайти моделі улюблених персонажів, як-от пес Патрон, коргі, тиранозавр, померанський шпіц, кролик, горила або котик-сфінкс.

Дитина зможе самостійно скласти тривимірну модель із картонних деталей, а потім самотужки обрати — залишити її в натуральному вигляді чи розфарбувати яскравими кольорами.

Ба більше — такий подарунок стане не лише цікавою розвагою, але й декором для дитячої кімнати.

Де купити: на сайті

Ціна: пазл “Коргі” — 799 грн, пазл “Носоріг” — 1199 грн

“Більше ніж іграшка” від Animalism

Animalism створила іграшку собаки з трьома лапами та пошкодженим вухом.

Іграшка від крамниці UAnimals має допомогти пояснити дитині, що таке інвалідність та інклюзивність. “Більше ніж іграшка” продається в комплекті з гайдом від дитячої психологині.

Де купити: на сайті

Ціна: 800 грн

Книга “Різдвяна класика” від видавництва Vivat

Антологія “Різдвяна класика” — це збірка різдвяної прози від класиків і сучасних українських письменників, яка об’єднує 60 творів, зокрема спеціально написані оповідання від Лариси Денисенко, Марини Гримич, Надійки Гербіш, Любка Дереша та Ганни Осадко.

Кожна історія відображає унікальне бачення Різдва: сумні й веселі, побожні і світські, реалістичні й фантастичні. Вони розповідають про світло, що завжди перемагає темряву, і про магію свята, яке з’єднує покоління.

Упорядниця Ярина Цимбал зібрала твори, що занурюють у різдвяні дива — від морозних міст України до затишку родинних традицій. Ця книга стане чудовим презентом малечі й наповнить зимові вечори теплом і атмосферою святкового чуда.

Де купити: на сайті

Ціна: 800 грн

Вігвам від.ATYA.TYA із товстим матрасом та пір’ячком

Цей вігвам водночас стане чудовою локацією для ігор та сну малечі й частиною вашого інтерʼєру. Це й не дивно: він виглядає наче з Pinterest.

Комплектацію та кольори можна вибрати на вибір: мʼятний, оливковий, какао чи навіть теракот.

Ввечері вігвам казково виглядатиме з гірляндами, ліхтариками чи проєктором зоряного неба.

Де купити: Instagram

Ціна: вігвам із товстим матрасом та пір’ячком — 2700 грн

Подарунки на Новий Рік 2025: одяг і аксесуари для жінок

Шарф “Бабусин квадрат” від The Wool

Родинна майстерня The Wool ручну створює вироби, теплі до тіла й душі. Їхній яскравий шарф із “бабусиних квадратів” стане гарним подарунком для близьких та рідних.

Де купити: на сайті

Ціна: 2500 грн

Бавовняна піжама Working Girl від basex.space

Мінімалістичний дизайн, класичний силует і вільний крій — ця піжама натхненна фільмом Working Girl 1988 року та діловою естетикою 80–90-х.

Комплект виконаний із преміальної ніжної бавовни, яка приємна до тіла. Оверсайз сорочка гармонійно поєднується зі стильними широкими штанами з кишенями, м’якою резинкою та шнурівкою. Це подарунок, який дарує тепло, стиль і трохи романтики минулої епохи — ідеальний для тих, хто цінує комфорт із ноткою ретро-шику.

Де купити: на сайті

Ціна: 2950 грн

Хустинка “Котики рівноваги” від SYNONYMS CLOTHES

Хустинки — завжди гарне доповнення до образів. Цю зі штучного шовку, від SYNONYMS CLOTHES, радимо для подарунку котолюбам.

Можете обрати два варіанти кольорової гами на свій смак — більш теплих чи прохолодних відтінків.

Де купити: Боричів Тік, 35А (примірка за записом); Всі Свої: ТРЦ Respublika Park (Хрещатик, 27)

Ціна: 1100 грн

Кепка з написом від BITCHIN’

Зухвала та стильна кепка — подарунок, який точно запам’ятають.

Напис на головному уборі можна вибрати на свій смак: billionaire to be, too broke to stay here, ceo of overthinking, i don’t give a damn чи mind your own business.

Де купити: на сайті

Ціна: кепка billionaire to be — 1350 грн, кепка not instafamous — 1150 грн

Оверсайз-худі від “Ейсік”

Бренд “Ейсік” створює базові речі, які підходять кожному. Їхнє унісекс оверсайз-худі виконане з якісних матеріалів, доступне в широкій розмірній сітці та стильних кольорах.

Ніякого нав’язливого брендингу — лише комфорт і сучасний мінімалізм. Ідеальний подарунок для тих, хто цінує простоту і стиль.

Де купити: на сайті

Ціна: унісекс оверсайз-худі — 1500 грн

Новорічні подарунки 2025 для домашнього затишку

Свічки NEED, стилізовані светрами ручної роботи

Преміальний віск із чудовим ароматом, дерев’яний гніт, що потріскує, та прозоре скло — свічки з декором у вигляді светра ручної роботи додадуть оселі тепла й затишку.

У колекції 4 аромати: CAFE MOOD, HOHOHOLIDAY, CHRISTMAS MOOD і 00:00. Свічка горить до 55 годин. А на дні виробник сховали код для святкового плейлиста у Spotify.

Де купити: на сайті

Ціна: 850 грн

Набір з двох дерев’яних солдатиків від SABO

Два розмальовані вручну дерев’яні солдатики додадуть будь-якій оселі казкового настрою. Завдяки компактному розміру, вони ідеально помістяться в кишеньку адвент-календаря.

Набір упакований у стильну подарункову коробку з позолотою — ідеально для новорічного сюрпризу.

Де купити: на сайті

Ціна: 690 грн

Порцелянова тарілка “Вертеп” від NADRA

Унікальна порцелянова тарілка з ручним розписом золота — ідеальний подарунок на Різдво. Дизайн створений українським ілюстратором Олександром Луцишиним, а малюнки виконані вручну технікою деколь із додаванням ручних елементів.

Де купити: на сайті

Ціна: 3200 грн

Набір серветок Holiday Fine Curles від Serve it

Серветки із рюшами Fine Curles створять атмосферу, гідну Pinterest. Їх можна використовувати для сервірування або ж ставити на них вази з улюбленими квітами та насолоджуватися.

Серветки виготовлені з ніжної, але зносостійкої бавовни, тож підходять для щоденного використання або святкування особливих подій.

Де купити: на сайті

Ціна: 1400 грн

Ялинкова іграшка “Сніговик-мрійник” від “Різдвяних історій”

Це ексклюзивна прикраса для тих, хто цінує сімейний затишок і створює святкову атмосферу вдома. “Сніговик-мрійник” виготовлений із якісних матеріалів, має ретельно опрацьовані деталі й покритий яскравими фарбами та лаком.

Де купити: на сайті

Ціна: 908 грн

Свічки 13PERFUMES з ароматами парфумів

Свічки 13PERFUMES — вишукані скляні свічки у двох розмірах (великий та маленький), які повторюють аромати парфумів бестселерів бренда.

Кожна свічка — кастомне поєднання трьох восків. До кожного виробу бренд додає дизайнерські сірники в подарунок.

Де купити: на сайті

Ціна: від 680 грн

Що подарувати хлопцю на Новий Рік

Худі “Тіні Забутих Предків” від Deep

Це худі створене в колаборації із “Загоном Кіноманів” і натхненне культовим фільмом. Виконане з преміального цупкого трикотажу, що гарно тримає форму. Ідеальний подарунок для шанувальників українського кіно та стильного одягу.

Де купити: на сайті

Ціна: 3790 грн

Термофутболка Yeti Top Mns від Turbat

Термофутболка від Turbat добре облягає тіло, зберігає тепло і відводить вологу, що робить її зручною для прогулянок або відпочинку на холоді. Її можна носити під куртку чи використовувати для ночівлі взимку в наметі. Чудовий подарунок для чоловіків, які любить комфорт і пригоди.

Де купити: на сайті

Ціна: 1495 грн

Підсклянник Укрзалізниці

Цей стильний підсклянник створений на єдиному в Україні виробництві спеціально для Укрзалізниці. Він перетворить домашнє чаювання на атмосферу захопливих подорожей.

Підсклянник доступний для купівлі в Залізній Крамниці, аби кожен міг перетворити домашнє чаювання на пригоду.

Де купити: у Залізній Крамниці на вокзалах

Ціна: 2190 грн

Сумка CBP XS mod.2 від Prefix Apparel

Сумка-кишеня XS розміру від Prefix Apparel ідеально підходить для телефона, ключів, грошей, карток та інших дрібниць, допомагаючи розвантажити кишені.

Виготовлена з матеріалу Honeycomb WR із водовідштовхувальним покриттям, вона поєднує стильний вигляд і міцність. Додаткові переваги: велкро панель для шевронів і можливість кріплення карабінів.

Де купити: на сайті

Ціна: 600 грн

Таємний Санта: що подарувати

Щоденник Dream Year

Щоденник-бестселлер Dream Year — це авторський інструмент, створений Аллою Клименко, який поєднує техніки особистісного росту, планування та саморефлексії.

У щоденнику є сторінки для планування кожного місяця, місце, аби підбивати проміжні підсумки, можливість змінити напрямок руху, а також простір, щоб додати нові цілі та бажання.

Де купити: на сайті

Ціна: 1200 грн

Пазли “Могутність” від Frisson

Подарунок, що надихає, — ці 500-детальні пазли створені в колаборації FRISSON і Марі Кінович, щоб нагадати про незламність українців.

Вони виготовлені з перероблених матеріалів в Україні, вони символізують силу, сміливість і спільну боротьбу за свободу.

Де купити: на сайті

Ціна: 700 грн

Набір маршмеллоу Fire Set “Зимова казка” від Marshmallow

Fire Set від кондитерської Marshmallow — це зручний набір для смаження маршмеллоу, який включає пальник, шпажки та самі ласощі.

З його допомогою можна посмажити маршмеллоу вдома, на природі чи в гостях, насолоджуючись карамелізованою скоринкою і ніжним кремом усередині.

Де купити: на сайті

Ціна: 700 грн

Новорічні подарунки 2025 для чотирилапих

Пошукова куля Christmas Limited edition для собак

Ця інтерактивна іграшка допоможе зберегти спокій за святковим столом. Сховайте ласощі між м’якими складками тканини, і ваша собака буде зайнята пошуками власної «святкової трапези».

Завдяки петельці кулю можна прикріпити до стільця чи столу, забезпечуючи стабільність. Ідеально підходить для розумової стимуляції тварин і додає святкового настрою для всіх членів родини, включаючи чотирилапих.

Де купити: на сайті

Ціна: 980 грн

Гамак для котиків від petjoy

Цей мінімалістичний лежак із натуральних матеріалів створений для максимального комфорту вашого улюбленця. Гамак, виготовлений в Україні, витримує до 10 кг пухнастого щастя і доступний у бежевому та сірому кольорах.

Де купити: в Instagram

Ціна: 995 грн

Зима — це час насолодитися святковими локаціями. У Києві варто відвідати ковзанки на Льодовому стадіоні чи біля ТРЦ River Mall. Вони не лише створюють магічну атмосферу, а й ідеальні для активного відпочинку з друзями чи родиною. На Софійській площі вже традиційно відкрилася головна ялинка країни з незвичайною фотозоною “Крила Фенікса”.

Якщо ж хочете втекти від міської метушні, затишні будиночки в Карпатах стануть ідеальним вибором. Засніжені схили, теплий камін і гірське повітря — все це створить справжню зимову казку. Бронюйте заздалегідь, адже такі локації швидко розбирають перед святами.

Фото: соцмережі брендів; Trey Schatzmann/Unsplash