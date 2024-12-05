8 ковзанок Києва, де відпочити всією сім'єю

У Києві розпочався сезон катання на ковзанах. Від великих відкритих арен до стильних критих майданчиків із неоновим освітленням — кожен зможе знайти ідеальне місце для зимового дозвілля.

Зібрали найцікавіші ковзанки Києва з графіком роботи, цінами та особливостями, щоб ви легко спланували свій відпочинок.

Ковзанки Києва просто неба

Ковзанка на “Лісовій”

У Києві неподалік станції метро “Лісова” 30 листопада запрацювала безлімітна ковзанка Ice & Lights. Її площа становить 1200 кв. м.

Кататися можна безлімітно протягом дня. Для дітей до трьох років вхід безкоштовний.

Також на локації відвідувачів чекає зона відпочинку, гарячі напої та смаколики. Біля ковзанки є безкоштовна парковка.

Адреса: вул. Магнітогорська, 1А, біля входу № 6 до “Даринку” та Арт-заводу “Платформа”

Графік роботи: щодня з 10:00 до 21:00

Ціни: 400 грн, у вартість квитка входить прокат ковзанів

Льодовий стадіон на “Іподромі”

На Льодовому стадіоні біля станції метро “Іподром” відкриють святковий простір “Ялинка Добра” і найбільшу ковзанку в Києві просто неба.

Відкриття відбудеться 4 грудня. На локації також буде новорічна ялинка, фудкорт із різдвяними смаколиками, резиденція Санти, різдвяний ярмарок та фотозони.

Вхід на територію “Ялинки Добра” зроблять безкоштовним, для відвідування ковзанки потрібно буде придбати квиток. Він діятиме півтори години.

Під час повітряної тривоги ковзанка тимчасово припинятиме працювати. Відвідувачі зможуть спуститися в укриття на станції метро "Іподром" чи "Виставковий центр".

Адреса: Льодовий стадіон (Стадіон культури), просп. Академіка Глушкова, 9

Графік роботи: із 4 грудня до 19 січня 2025 року

Ціни: 400 грн — звичайний квиток; 300 грн — для дітей до 7 років і пільгових категорій населення

“Кришталева ковзанка” біля ТРЦ River Mall

30 листопада відбулося відкриття зимового містечка з “Кришталевою ковзанкою” площею 1600 м² біля ТРЦ River Mall.

Цьогоріч ковзанка традиційно оформлена в білому кольорі зі святковою ялинкою у вигляді кристала в центрі композиції.

Також на локації буде смачна їжа на фуд-корті, глінтвейн і святкова атмосфера.

Адреса: ТРЦ River Mall, Дніпровська Набережна, 12

Графік роботи: з 30 листопада до 2 лютого в будні з 12:00 до 22:00, вихідні та святкові дні з 10:00 до 22:00

Ціни: 440 грн (включаючи оренду ковзанів), пільговий квиток — 300 грн (для осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, військових із родинами, за посвідченням). Також є знижки: -5 % з Mastercard, -10 % з Mastercard + Ощадбанк

“Космічна ковзанка” біля ТРЦ Respublika Park

30 листопада розпочала роботу “ Космічна ковзанка” біля ТРЦ Respublika Park площею 1800 м².

Там на відвідувачів чекає футуристичний льодовий майданчик із декораціями, фотозонами та дзеркальною ялинкою, що формою нагадує космічний корабель. Ялинка має інтерактивну арку, через неї можна проїхати на ковзанах.

Над ковзанкою та навколо розвісили гірлянди, а на території розмістили фотозони для створення пам’ятних зимових фото.

Відвідувачі “Космічної ковзанки” зможуть орендувати ковзани або скористатися власними. Крім цього, на території працюють фудкорти та глінтвейн-бар.

Працюватиме локація до 2 лютого 2025 року.

Адреса: Кільцева дорога, 1

Графік роботи: у вихідні та святкові дні (з 23 грудня до 3 січня) — з 10:00 до 22:00, у будні — з 12:00 до 22:00

Ціни: від 300 грн (пільгова ціна), катання безлімітне, ковзани входять у вартість

Відкрита ковзанка на ВДНГ

Ковзанка у рамках "Зимової країни" на ВДНГ. Фото: ВДНГ

”Зимова Країна" на ВДНГ відкрила ювілейний 10-й сезон 30 листопада і працюватиме до 2 березня 2025 року. Гості зможуть насолодитися розвагами, серед яких велика відкрита ковзанка площею 2 500 кв. м, що одночасно вміщує до 500 осіб.

Цьогоріч організатори створили "справжнє відчуття дива". Територію прикрасили казкові персонажі та улюблені маскоти — сніговики, які дарують святковий настрій.

У програмі “Зимової Країни” також передбачено різдвяний ярмарок, “Оранжерею чар”, Венеційську карусель, колесо огляду, Альпійську гірку, Резиденцію Санти, Різдвяну фабрику мрій, Планету метеликів і Музей науки.

Після активного відпочинку гості зможуть зігрітися на різдвяному фудкорті, де пропонуватимуть страви на грилі, популярний фастфуд, солодощі, гарячий глінтвейн та інші напої.

На центральній площі біля святкової ялинки щогодини з 12:00 до 18:00 проходитиме анімаційна програма зі сніговиками та казковими героями. Вистави відбуватимуться у вихідні дні з 30 листопада по 26 січня, а в період свят із 23 грудня по 5 січня — щодня.

Локація обладнана генераторами, тож навіть у разі відключення електрики гостям будуть доступні освітлення та гарячі напої.

Адреса: пр-т Академіка Глушкова, 1, ВДНГ

Графік роботи: у будні з 12:00 до 21:00: у вихідні та святкові дні з 10:00 до 22:00

Ціни: 350 грн — стандартний квиток; із карткою Visa від Ощадбанку — знижка -10 %; також є знижки для представників ЗСУ, учасників бойових дій, дітей-сиріт, осіб з інвалідністю 1–3 груп та студентів у будні зі студентським квитком

Криті ковзанки в Києві

Крита ковзанка на ВДНГ

На території ВДНГ, окрім ковзанки на “Зимовій країні”, працює крита льодова арена, яка підходить як для професійних тренувань, так і для масових катань. Тут проводять заняття з хокею, фігурного катання, спортивні змагання, а також організовують катання під музику для всіх охочих.

У будні дні арена відкрита лише кілька годин для загального доступу, тому графік краще уточнювати заздалегідь. Для відвідувачів передбачено прокат ковзанів (розміри від 23 до 46) та кафе поруч для перекусів.

Адреса: просп. Академіка Глушкова, 1 (павільйон 16А)

Графік роботи: понеділок: з 9:55 до 11:40; вівторок: з 10:30 до 11:45. Для замовлення арени для тренувань або заходів потрібно домовлятися окремо

Ціни: уточнюйте на місці

Ковзанка в ТРЦ DREAM

У ТРЦ DREAM працює крита ковзанка площею 1193 кв. м, яка одночасно вміщує до 120 відвідувачів. Локація має святкове оформлення: із засніженими деревами, фігурами ангелів та величезними сніжинками.

Поруч із ковзанкою розташовані затишні кафе, де можна відпочити із чашкою кави та перекусити після катання.

Адреса: просп. Оболонський, 1Б, DREAM yellow, 3 поверх, атріум “Китай”

Графік роботи: щодня з 8:00 до 21:40

Ціни: від 150 до 280 грн, передбачені знижки для дітей до 12 років, студентів, іменинників та внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

Fifty Ice Arena у ТРЦ Cosmo Multimall

На Солом’янці, у ТРЦ Cosmo Multimall, працює крита ковзанка Fifty Ice Arena із сучасним оформленням та неоновим освітленням. Вечорами для відвідувачів проводять лазерне шоу.

Для комфортного катання на льоду тут є все необхідне: якісне покриття, фігури-помічники для дітей у формі пінгвінів і ведмедиків, а також послуги досвідчених інструкторів. Поруч із ковзанкою розташоване кафе, де можна перекусити та зігрітися напоями після катання.

Адреса: вул. Вадима Гетьмана, 6

Графік роботи: щодня з 8:00 до 21:30; неонові сеанси — у будні з 16:00, у вихідні з 12:00

Ціни: від 250 грн у звичайному світлі, від 280 грн у неоновому. Для дітей, школярів та студентів — 220 грн

Фото: соцмережі та сайти локацій