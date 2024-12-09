10 будиночків у Карпатах для відпочинку на Новий Рік і Різдво

Щоб відчути магію Різдва чи Нового року, достатньо просто глянути на засніжені гори, випити теплого чаю чи глінтвейну і вдихнути на повні груди чисте повітря.

Чимало будиночків у Карпатах вже пропонують свої послуги для корпоративів чи новорічно-різдвяного періоду.

Тож ми вирішили зібрати для вас добірку хатинок у горах, на які точно варто звернути увагу, якщо ви зібратися у цю подорож.

Відпочинок у Славську, Львівська область

Еко-комплекс Царинка

“Царинка” — еко-комплекс, розташований у селищі Славсько на Львівщині, у мальовничій долині на березі річки Рожаночка. А ще він оточений смерековими лісами Національного заповідника “Сколівські Бескиди”.



Для проживання в еко-комплексі можна обрати три котеджі з номерами різного класу, усі вони – з неймовірним виглядом на гори. Також на території є всі умови для проведення семінарів, тренінгів, конференцій.

У пішій доступності від “Царинки” – чимало розваг: катання на санях, лижах і сноубордах. У Славську для лижників облаштовано кілька трас, працюють витяги і крісельні підйомники на гори Тростян, Погар і Захар Беркут. А ввечері можна попаритися у сауні з джакузі, а після – пірнути в ополонку в озерці з джерельною водою.

А ще у “Царинці” можна власноруч ловити рибу, а потім самостійно приготувати її на мангалі, або ж попросити кухарів зробити це за вас.



Також на території працює ресторан з місцевою кухнею.

Як доїхати: Сколівський район, с. Рожанка

Ціни: 2300 – 3800 грн за добу.

Instagram

Комплекс Samatha Space

Ще один затишний варіант будиночка в горах на Новий рік. Samatha Space – це простір гармонії та спокою серед Карапт. Це просторий котедж в горах, в якому можуть розміститися до 8 людей. Тут є: кухня-студія з усім необхідним, декілька спалень, велика шафа для зберігання речей, гамак-сітка, розкладні крісла та таємна кімната.



Тут ви можете самі готувати на просторій кухні, скористатися мангалом або ж замовити доставку. Ще тут є можливість замовити домашню їжу, приготовлену з любов’ю місцевою господинею, яка знає всі секрети традиційних карпатських страв. Також на території котеджу є приватний чан під зеленим гіллям. Атмосфера у ньому сприяє максимальному розслабленню.

А тим, хто приїхав у Славське за враженнями, теж є чим зайнятися: кататися на санчатах, лижах чи сноубордах, вирушити у піші походи горами..



Як доїхати: вул. Лесі Українки, Славське, Google map

Ціни: 8000 - 10 000 грн

Instagram

Відпочинок у Яворові, Івано-Франківська область

Дідова Хатчина

“Дідова хатчина” — це нетипова локація для оренди житла. Вона припаде до душі тим, хто цінує історію, традиції та автентику. Адже це родова ділянка, де історії поколінь сплелися з живою традицією.

“Дідова Хатчина” — це традиційний будинок з трьома окремими кімнатами і окрема хатина, розташовані на полонині над селом Яворів на Косівщині. Обрати свою хатчину ви можете, зважаючи на свої уподобання і кількість людей, яких берете з собою у гори, адже є помешкання на чотирьох, а є і для компаній для десяти людей. Є хатчини з ванною, панорамою, у у доступі також оселя для великих компаній.

У Дідовій Хатчині можна не лише відпочити у Карпатах на Новий рік, а й долучитися до традиційного ремесла, щоб відчути, якою по-різному організованою буває праця і надихнутися нею для особистих звершень.

“Дідова Хатчина” береже традиції і побут. Це місце, де цінують ремесло і ручну працю, тому місцеві ткалі продовжують справу своїх предків, створюючи вручну килими, ліжники, доріжки та пуфи з натуральної вовни, а вівчарі з місцевої полонини щодня по вісім годин випасають дві сотні овець, щоб на столі завжди була свіжа гуцульська бринза”, – кажуть власники.



Як доїхати: с. Яворів, Івано-Франківська область

Ціни: оренда будиночка – від 7700 грн до понад 17 тисяч гривень за добу.

Instagram

Відпочинок у Яблуниці, Івано-Франківська область

Eco Bubble

Тільки уявіть: ви прокидаєтеся, а навколо – тільки ліс і гори. Саме такий вид відкривається з купольних будиночків Eco Bubble. Чудовий варіант для відпочинку в Карпатах зимою. Комплекс розташовано у Яблуниці, що в 15 кілометрах від відомого гірськолижного курорту Буковель.



Eco Bubble — один із перших купольних готелів в Україні. Ідея побудувати його прийшла власникам після поїздки до Йорданії.

“Куполи” на платформах розташовані на висоті 950 метрів над рівнем моря. Навколо — ліс, небо й краєвид на сусідні гори. А всередині все нічим не відрізняється від звичайних готельних номерів: ліжко і крісла, кухня, санвузол.

Готель розташований в селі Яблуниця на урочищі Горішків, всього 10 хвилин від Буковелю. Тож якщо вам стане нудно на території, то можете з’їздити на ярмарки, підйомники чи заклади Буковелю, а потім повернутися з тієї метушні під свій купол.



На території еко-готелю неабияк гарно. А ще тут є ферма з альпаками, тож знайомство з ними додасть атмосфери тотального єднання з природою. Спа-зона готелю заслуговує окремої уваги: тут є джакузі просто неба, фінська сауна та гарячий чан.



Як знайти: с. Яблуниця, Івано-Франківська область

Ціни: від 4500 грн

Instagram

Будиночки River Flow

Місце, яке далеко від метушні і близько до себе — таким є гасло відпочинкового комплексу River Flow. Він складається із трьох сучасних будинків у лісі, які розташовані на березі гірської річки Прут.



Тут є все необхідне для якісного зимового відпочинку в Карпатах. Для бронювання можна обрати декілька варіантів будиночків із спальнями, панорамними вікнами, кухнею та санвузлами, а також з усіма необхідними аксесуарами та деталями для комфорту. На території розташований басейн з підігрівом, біля кожного котеджу є зона для BBQ та зона з чаном-джакузі.

Комфортним проживання у такому будиночку буде для шести осіб. А ще тут pet friendly, доплата за розміщення з тваринкою відсутня.



Це місце ідеальне для наповнення серед нереальних краєвидів і чистого повітря, але якщо вам захочеться розваг, то можна прогулятися по самій Ворохті і випробувати увесь спектр активного відпочинку: від екскурсій на квадроциклах до кінних поїздок.

Як знайти: смт. Ворохта

Ціна: 5500 грн/доба

Instagram

Відпочинок у Дземброні, Івано-Франківська область

Комплекс будиночків “Сховок”

Якщо ви хочете сховатися від міської метушні, то вам слід звернути увагу на “сховки” – це три будинки у Карпатах із видом на Говерлу, поряд із селищем Дземброня.

Усі три будиночки розташовані на одній горі, на висоті 1070 метрів над рівнем моря, і всі три відрізняються один від одного. Один “сховок” – з чаном, сюди можна приїздити із компанією. Інший “сховок” називають “хтивий” – там є все для двох або для себе. Третій “сховок”, “Криж” – це смарт-будинок на дві спальні з каміном у вітальні та видом на гори.



Будиночки “Хтивий” і “Криж” розміром всього 13 квадратних метрів, але за рахунок панорамних вікон створюється відчуття, ніби ви спите просто неба серед гір.

На території є гриль станція, тож можна урізноманітнити своє меню і дозвілля. Окрім того, у “сховках” є опція замовлень сніданків і вечерь. А ще тут є величезна тераса, на якій можна займатися йогою, читати книгу або милуватися краєвидами навколо.



Як доїхати: Урочище Кошарище, 1, Бистрець/Дземброня.

Ціни: від 5900 до 8900 грн/доба

Instagram

Будиночки "Дзен Хата"

Якщо ви у пошуках свого “дзену”, то вам – у Дзен Хату, що над хмарами. Обрати для заселення можна один з двох будинків на горі із висотою 1080 метрів над рівнем моря. Перший – маленький за розміром і призначений для 1-2 осіб. Другий вміщує до чотирьох осіб.

У будинках є: інтернет, всі необхідні меблі, пічка на дровах, керамічні електрообігрівачі, міні-кухня з мінімально необхідним посудом. Надворі є місце для вогнища, мангал та дрова. Останні, до речі, входять в ціну проживання.

З вашого вікна відкривається неймовірний вид на найвищий гірський хребет України, від Говерли до Піп Івана (Чорна Гора). Дзен хати стоять подалі від людей, найвище в присілку. Тому локація підходить інтровертам і тим, хто хотів би відпочити від міської метушні. Найчастіше ці хатинки обирають ретритів, практики йоги або ж фототурів.

Як доїхати: присілок Степанський, село Дземброня, Івано-Франківська область

Ціни: від 3500 до 5200 грн/доба

Cайт

Відпочинок у Ворохті, Івано-Франківська область

Будиночки УЛІС

Дерев'яні А-frame будиночки посеред гір і смерекового лісу – чудове місце відпочинку на Новий рік і свята, якщо ви любите тишу і затишок.

Перша локація УЛІСу, знайома багатьом, знаходиться у селі Дудки, під Києвом. Комплекс відпочинку УЛІС у Ворохті відкрили зовсім нещодавно, влітку 2024-го. 12 будиночків розмістили на Кривопільському перевалі, з якого відкриваються неймовірні краєвиди. З терас будинків видно смереки та схили гори Кострич, а з верхньої точки локації – долину селища Ворохта. Поряд – місця для споглядання гірських пейзажей, що захоплюють дух, гуцульська сироварня на перевалі, полонина Борсучина.

Усі будиночки – pet friendly, із безконтактим сервісом і розташовані таким чином, щоб гості не заважали один одному і могли побути в тиші.

Для відпочинку можна обрати котеджі на одну чи на дві спальні. У кожному будинку є комин, кухня, тераса, а позаду – приватна мангальна зона. Також можна замовити готові страви прямо у номер.

Як доїхати: Google maps

Ціни: 6550 – 7300 грн/доба

Instagram

Шале “На Брусниці”

Якщо ви вірите у дива, то для зимового відпочинку вам слід звернути увагу на казкові трикутні шале під очеретом у Карпатах. Це місце оточене теплим Кривопільським лісом і туманними пейзажами.

Кожне шале має свою неповторну атмосферу: велике шале з неймовірним краєвидом вразить вас своєю просторістю та свіжістю.

Маленьке шале перенесе вас в карпатський ліс. Воно настільки затишне, ніби пташине гніздечко – зазначають власники. Велике краєвидне шале ідеально підходить для однієї або двох родин з дітьми чи батьками або компанії друзів. Маленьке казкове шале являє собою двоповерховий котедж площею 40 метрів, який знайшов себе в обіймах лісу.

Це місце – ідеальне як для усамітнення, так і для активного відпочинку. Від цих шале можна піти на гору Кострича або на ближні полонини.Трохи далі – під'їхати на Кукул, Заросляк, пішки можна прогулятися до чудової локації для фото – Інста-Буку.



Як доїхати: перевал Кривопілля, Івано-Франківська область

Ціни: від 4500 до 7200 грн/доба

Instagram

Відпочинок у Подобовці, Закарпаття

Котеджі Black bird

Black bird – це місце, в якому поєднуються етнічні мотиви Карпат та казкового острова Балі. Біля полонини Боржава на вас чекають три сучасних котеджі, побудованих з екологічних матерілів у стилі барн-хаус.



У кожному з будиночків є спальні, вітальня-студія з кухнею, санвузол, тераса, камін та зона BBQ. Біля будинку є парковка. На кухні є все для повноцінного відпочинку: кавоварка для меленої кави, газова плита, чайник, великий холодильник, морозилка, повний набір посуду для готування, прибори.



Магічною є сама локація, де розташовані ці котеджі. Тут немає інтенсивного туристичного потоку, але є повний дзен та все, що треба для максимального комфорту.

Поряд є два ресторани з вегетаріанською кухнею та ресторан 5-ти зіркового готелю з європейською кухнею.