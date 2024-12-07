У Києві запалили вогні на головній ялинці країни: фото
6 грудня на Софійській площі у Києві урочисто засвітили вогні головної ялинки України.
Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.
Як і минулого року, ялинка — штучна і заввишки 15 метрів (минулорічна — була трохи нижчою — 12 метрів). Цього року вона білосніжна. Її знову встановили і прикрасили за кошти меценатів.
Прикрашає ялинку світло-блакитна гірлянда довжиною у 2 км, а також 2 тисячі бірюзових іграшок.
“Такий символічний дизайн поєднується з величним фасадом Софії Київської, створюючи чарівну атмосферу. Поруч з ялинкою буде й гарна і теж символічна фотозона — “Крила Фенікса”, — написав Віталій Кличко.
Фото: Віталій Кличко, The Kyiv Lover
Опубліковано: 07 грудня 2024
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