У Києві запалили вогні на головній ялинці країни: фото

6 грудня на Софійській площі у Києві урочисто засвітили вогні головної ялинки України .

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

Як і минулого року, ялинка — штучна і заввишки 15 метрів (минулорічна — була трохи нижчою — 12 метрів). Цього року вона білосніжна. Її знову встановили і прикрасили за кошти меценатів.

Прикрашає ялинку світло-блакитна гірлянда довжиною у 2 км, а також 2 тисячі бірюзових іграшок.

“Такий символічний дизайн поєднується з величним фасадом Софії Київської, створюючи чарівну атмосферу. Поруч з ялинкою буде й гарна і теж символічна фотозона — “Крила Фенікса”, — написав Віталій Кличко.

Фото: Віталій Кличко, The Kyiv Lover