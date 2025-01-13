Книга загиблої української письменниці Вікторії Амеліної увійшла до списку найзахопливіших видань ВВС

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Валерія Гуржий
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Книжка української письменниці Вікторії Амеліної War & Justice Diary: Looking at Women Looking at War ("Щоденник війни і правосуддя: Дивлячись на жінок, що дивляться на війну") увійшла до списку найзахопливіших видань, які варто прочитати у 2025 році за версією BBC.

Видання містить свідчення війни у вигляді фотографій, інтерв’ю та записів з щоденників. Адже авторка пройшла шлях від письменниці до військової репортерки.

У її книзі ви можете знайти історії лауреатки Нобелівської премії миру Олександри Матвійчук, адвокатки та військової Євгенії Закревської, правозахисниці Лариси Денисенко, бібліотекарки з Капитолівки, яка віднайшла щоденник дитячого письменника і волонтера Володимира Вакуленка Юлії Какулі-Данилюк.

Передмову до книги Вікторії Амеліної написала канадська письменниця Маргарет Етвуд. Книга вийде друком 18 лютого 2025 року в американському видавництві St. Martin’s Press.

Вікторія Амеліна — українська письменниця, авторка романів "Синдром листопаду, або Homo Compatiens", "Дім для Дома" та книжок для дітей. Була волонтеркою, громадською діячкою. Від початку російсько-української війни здійснювала волонтерські поїздки на деокуповані території України. Загинула 1 липня 2023 року внаслідок поранення, отриманого під час ракетного обстрілу росією Краматорська. Окрім неї, обстрілом були вбиті ще 12 людей, 64 отримали поранення.

Раніше ми писали, що на початку 2025 року у США одне з найстаріших світових видавництв Macmillan Publishers St. Martin’s Press опублікує книжку Вікторії Амеліної War & Justice Diary: Looking at Women Looking at War ("Щоденник війни і правосуддя: Дивлячись на жінок, що дивляться на війну").

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Опубліковано: 13 січня 2025
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