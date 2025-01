Книга загиблої української письменниці Вікторії Амеліної увійшла до списку найзахопливіших видань ВВС

Книжка української письменниці Вікторії Амеліної War & Justice Diary: Looking at Women Looking at War ("Щоденник війни і правосуддя: Дивлячись на жінок, що дивляться на війну") увійшла до списку найзахопливіших видань, які варто прочитати у 2025 році за версією BBC.

Видання містить свідчення війни у вигляді фотографій, інтерв’ю та записів з щоденників. Адже авторка пройшла шлях від письменниці до військової репортерки.

У її книзі ви можете знайти історії лауреатки Нобелівської премії миру Олександри Матвійчук, адвокатки та військової Євгенії Закревської, правозахисниці Лариси Денисенко, бібліотекарки з Капитолівки, яка віднайшла щоденник дитячого письменника і волонтера Володимира Вакуленка Юлії Какулі-Данилюк.

Передмову до книги Вікторії Амеліної написала канадська письменниця Маргарет Етвуд. Книга вийде друком 18 лютого 2025 року в американському видавництві St. Martin’s Press.

Вікторія Амеліна — українська письменниця, авторка романів "Синдром листопаду, або Homo Compatiens", "Дім для Дома" та книжок для дітей. Була волонтеркою, громадською діячкою. Від початку російсько-української війни здійснювала волонтерські поїздки на деокуповані території України. Загинула 1 липня 2023 року внаслідок поранення, отриманого під час ракетного обстрілу росією Краматорська. Окрім неї, обстрілом були вбиті ще 12 людей, 64 отримали поранення.

