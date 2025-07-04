Інженери створили клавіатуру, якою можна користуватися однією рукою

Китайська компанія HTX Studio розробила клавіатуру-віяло, якою зручно користуватися однією рукою.

Про це пише designboom.

Пристрій має 61 клавішу, які розташовані в зоні досяжності п’яти пальців.

Щоб такою клавіатурою можна було користуватися однією рукою, студія ретельно продумала розташування клавіш. Пробіл і клавішу видалення перемістили у кут, де їх зручно натискати вказівним пальцем. Під ними розмістили трекбол, щоб його було легко дістати великим пальцем. Команда тестувала різні варіанти: трекпойнт, джойстик, тачпад, однак обрала трекбол як найкомпактніший і найточніший.

HTX Studio створили клавіатуру після листа від батька дівчини, яка через ДТП втратила можливість користуватись правою рукою. Вона не могла одночасно набирати текст і працювати з мишкою. У HTX Studio взялися за проєкт, протестували сім версій, отримували відгуки від дівчини і створили фінальну модель.

Клавіатура має дві версії: базову і "плюс". Остання — з більшими клавішами, LED-підсвіткою та матеріалом, що зменшує шум друку. Також додали кольорові кнопки й магнітний кабель, який легко під’єднувати однією рукою.

Наразі HTX Studio виготовила 50 таких клавіатур. Їх безкоштовно передали тим, хто може друкувати лише однією рукою.

Фото: HTX Studio