Поезія Максима Кривцова та Вікторії Амеліної з'явилася на стінах творчого центру у Чехії

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Валерія Гуржий
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У чеському місті Брно харківська художниця Діна Чмуж реалізувала мистецький проєкт, в основу якого лягла поезія українських митців Максима Кривцова та Вікторії Амеліної.

Про це пише "Читимо".

Проєкт був створений на території Казніце — колишньої в’язниці, яка нині слугує творчим центром та музеєм. Ідея полягає у написанні поетичних рядків українських поетів та поеток чеською мовою на забитих вікнах будівлі, де колись утримували в’язнів, із метою продовження їхнього голосу через поезію.

На зовнішніх вікнах Діна Чмуж написала чеською мовою вірші українських поетів Максима Кривцова та Вікторії Амеліної. До текстів художниця додала примітку про те, що вони загинули через російсько-українську війну.

У внутрішньому дворі Казніце Діна Чмуж створила своєрідний диптих: на жіночій частині колишньої в’язниці Діна Чмуж написала вірш Вікторії Амеліної, а на чоловічій — вірші поета і військового Артура Дроня.

Ідея цього проєкту виникла у Діни Чмуж після початку повномасштабного вторгнення росії до України. Мисткиня розповіла, що почала створювати серію робіт під назвою "поетичне маркування міста", де вона писала вірші українських авторів на забитих вікнах будівель у Харкові, які були пошкоджені під час обстрілів.

Мисткиня вважає, що писати вірші вже померлих авторів — це болісний процес, але водночас необхідний для збереження їхнього голосу.

Діна Чмуж — українська художниця, поетка, ілюстраторка та стріт-арт мисткиня, впродовж останніх 2 років активно співпрацює з театрами. Навчалася в Харківській державній академії дизайну і мистецтв (ХДАДМ), де спеціалізувалася на монументальному живописі та книжковій графіці.

Фото: kaznice.art

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Опубліковано: 13 вересня 2024
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