Netflix переходить до телеформатів: що відомо

251
Ірина Маймур
share share

Стримінговий сервіс Netflix планує впроваджувати нові формати контенту, характерні для традиційного кабельного телебачення.

Про це пише The Wall Street Journal.

Наразі компанія веде переговори із сервісом Spotify про створення спільного контенту. Ідеться про музичні церемонії, концерти, інтерв’ю із зірками та документальні фільми на актуальні теми. Це перше партнерство такого масштабу між двома стримінговими гігантами.

Водночас сервіс готує до запуску шоу “Створення гурту” (Building the Band), яке показуватиме музикантів, що проходять кастинг у гурти.

Також Netflix готує перезапуск класичного шоу “Пошук зірок” (Star Search), вікторину за участю Ніла Патріка Гарріса What’s in the Box і серію документальних серіалів у співпраці з The Daily Beast.

Netflix розширює формати, щоб залучити нову аудиторію, зокрема користувачів тарифів із рекламою. Частину контенту планують показувати у записі, частину — наживо. Компанія вже має досвід у трансляції спортивних подій і боксерських боїв.

Фото: Venti Views / Unsplash

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 04 липня 2025
share share
Три площі Копенгагена об’єднають в один екопростір із "тріщинами": візуалізації Три площі Копенгагена об’єднають в один екопростір із "тріщинами": візуалізації Мішленівські делікатеси відправлять у космос для харчування астронавтів Мішленівські делікатеси відправлять у космос для харчування астронавтів Віллу Карла Лагерфельда під Парижем продали за €4,7 мільйона Віллу Карла Лагерфельда під Парижем продали за €4,7 мільйона Видавництво "Наш Формат" постраждало від обстрілу Києва Видавництво "Наш Формат" постраждало від обстрілу Києва
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.