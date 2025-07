Netflix переходить до телеформатів: що відомо

Стримінговий сервіс Netflix планує впроваджувати нові формати контенту, характерні для традиційного кабельного телебачення.

Про це пише The Wall Street Journal.

Наразі компанія веде переговори із сервісом Spotify про створення спільного контенту. Ідеться про музичні церемонії, концерти, інтерв’ю із зірками та документальні фільми на актуальні теми. Це перше партнерство такого масштабу між двома стримінговими гігантами.

Водночас сервіс готує до запуску шоу “Створення гурту” (Building the Band), яке показуватиме музикантів, що проходять кастинг у гурти.

Також Netflix готує перезапуск класичного шоу “Пошук зірок” (Star Search), вікторину за участю Ніла Патріка Гарріса What’s in the Box і серію документальних серіалів у співпраці з The Daily Beast.

Netflix розширює формати, щоб залучити нову аудиторію, зокрема користувачів тарифів із рекламою. Частину контенту планують показувати у записі, частину — наживо. Компанія вже має досвід у трансляції спортивних подій і боксерських боїв.