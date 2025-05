The Ukrainians Publishing випустило книгу "Контурні карти пам'яті" про людей та місця, які знищила росія

Видавництво The Ukrainians Publishing випустило книгу "Контурні карти пам'яті", що є путівником місцями нашої спадшини, яку руйнує росія.

До книги увійшло вісім есеїв письменників та письменниць, у яких вони описують не просто пам'ятки, а й доповнюють свої оповіді власними спогадами.

У збірці розповідається про місця та людей, які росія знищила або намагалася знищити. Зокрема про музеї Часового Яру, Херсона та Харківщини, бібліотеку зі стародруками у Чернігові, єврейський цвинтар у Глухові, двохсотлітню школу в Миколаєві, будинок художниці Любові Панченко в Бучі та мистецьку спадщина Алли Горської на Донеччині.

7 травня о 18:00 у київській Національній бібліотеці України ім. Ярослава Мудрого відбудеться презентація цієї книги. Зареєструватися на подію можна за посиланням.



Початковий задум книги "Контурні карти пам'яті" належить Вікторії Амеліній — українській письменниці, авторці романів "Синдром листопаду, або Homo Compatiens", "Дім для Дома" та книжок для дітей. Вона була волонтеркою та громадською діячкою. Від початку російсько-української війни здійснювала волонтерські поїздки на деокуповані території України. Загинула 1 липня 2023 року внаслідок поранення, отриманого під час ракетного обстрілу росією Краматорська. Окрім неї, обстрілом були вбиті ще 12 людей, 64 отримали поранення.

Раніше ми писали, що книжка української письменниці Вікторії Амеліної War & Justice Diary: Looking at Women Looking at War ("Щоденник війни і правосуддя: Дивлячись на жінок, що дивляться на війну") увійшла до списку найзахопливіших видань, які варто прочитати у 2025 році за версією BBC.

Фото: The Ukrainians