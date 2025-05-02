Книгу Railways in Ukraine з унікальними фото залізниці та потягів випустив Ukraїner

Ukraїner відкрив передзамовлення на книгу Railways in Ukraine, яка створена на основі багаторічних подорожей Миколи Олексієнка по Україні, під час яких він збирав унікальні фото українських потягів та залізничних шляхів.

Автор є фанатом залізниці, фотографом і трейнспоттером, а нині військовослужбовцем. У своїй книзі він показує, як залізниця вплинула на портрет цілої країни та як залізничне сполучення поступово формувало й увиразнювало образи різних регіонів України з географічної, історичної та культурної перспективи.

Також ви зможете побачити, який вигляд до повномасштабного вторгнення мали найбільші промислові центри (більша частина яких нині окупована або ж значною мірою зруйнована російськими військовими) і яку роль у їхньому формуванні відіграла залізниця.

А ще дізнаєтеся, чим особлива залізниця у горах і в степу та наскільки маленькою, але водночас невід’ємною частиною країни є прокладена багато десятиліть тому залізнична колія між двома населеними пунктами.

Всього книга нараховує 160 сторінок та вартує 1000 гривень. Зробити передзамовлення ви зможете за посиланням. Відправляти замовлення почнуть у червні цього року.

Фото: Ukraїner