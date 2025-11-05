У Сан-Франциско демонтують бруталістський фонтан — один із символів міста

Артем Черничко
Міська комісія з питань мистецтва Сан-Франциско проголосувала за демонтаж фонтана Ваянкура (Vaillancourt Fountain) — бруталістського монументу біля затоки. Рішення пояснилиі питаннями безпеки та технічною непридатністю об'єкта, пише The New York Times.

Сучасний вигляд фонтану, травень 2025 року. Фото: 9yz / Wikimedia Commons

Фонтан був встановлений у 1971 році та, за словами шанувальників, втілював «дивний дух Сан-Франциско». У 1987-му гурт U2 дав безкоштовний концерт біля фонтану, а пізніше об'єкт став меккою для скейтбордистів завдяки своїй формі.

Фонтан у 2011 році. Фото: Ernest McGray, Jr / Wikimedia Commons

Десятиліттями він вивергав 30 тисяч галонів води за хвилину зі своїх масивних бетонних труб. Однак торік насосна система вийшла з ладу. Дослідження виявили корозію та серйозні механічні проблеми. Стан фонтану класифікували як небезпечний, особливо в умовах можливого землетрусу.

Фонтан у 2017-му. Фото: mliu92 / Wikimedia Commons

Комісія проголосувала за зберігання фонтана протягом трьох років, що залишає можливість для реставрації 710-тонної споруди. Влада оцінила демонтаж та зберігання фонтану в $4,4 мільйона, тоді як ремонт потребуватиме майже $29 мільйонів.

Проте автор фонтана, 96-річний канадський скульптор Арман Ваянкур, сумнівається в збереженні свого твору. «Вони знають, що коли приберуть фонтан, це буде кінець, — прокоментував митець. — Це ганьба для міста, яке прийнято вважати авангардним».

Скульптор Арман Ваянкур. Фото: Benoit Rochon / Wikimedia Commons

Напередодні Ваянкур отримав лист від міського адвоката, який дає йому 90 днів на самостійний демонтаж фонтана, перш ніж це зробить місто. Активісти звинуватили владу в недбалому ставленні до історичного об'єкта.

Демонтаж дозволить приватному забудовнику перетворити площу Ембаркадеро та прилеглий майданчик на великий прибережний парк.

Опубліковано: 05 листопада 2025
