У Сан-Франциско демонтують бруталістський фонтан — один із символів міста
Міська комісія з питань мистецтва Сан-Франциско проголосувала за демонтаж фонтана Ваянкура (Vaillancourt Fountain) — бруталістського монументу біля затоки. Рішення пояснилиі питаннями безпеки та технічною непридатністю об'єкта, пише The New York Times.
Фонтан був встановлений у 1971 році та, за словами шанувальників, втілював «дивний дух Сан-Франциско». У 1987-му гурт U2 дав безкоштовний концерт біля фонтану, а пізніше об'єкт став меккою для скейтбордистів завдяки своїй формі.
Десятиліттями він вивергав 30 тисяч галонів води за хвилину зі своїх масивних бетонних труб. Однак торік насосна система вийшла з ладу. Дослідження виявили корозію та серйозні механічні проблеми. Стан фонтану класифікували як небезпечний, особливо в умовах можливого землетрусу.
Комісія проголосувала за зберігання фонтана протягом трьох років, що залишає можливість для реставрації 710-тонної споруди. Влада оцінила демонтаж та зберігання фонтану в $4,4 мільйона, тоді як ремонт потребуватиме майже $29 мільйонів.
Проте автор фонтана, 96-річний канадський скульптор Арман Ваянкур, сумнівається в збереженні свого твору. «Вони знають, що коли приберуть фонтан, це буде кінець, — прокоментував митець. — Це ганьба для міста, яке прийнято вважати авангардним».
Напередодні Ваянкур отримав лист від міського адвоката, який дає йому 90 днів на самостійний демонтаж фонтана, перш ніж це зробить місто. Активісти звинуватили владу в недбалому ставленні до історичного об'єкта.
Демонтаж дозволить приватному забудовнику перетворити площу Ембаркадеро та прилеглий майданчик на великий прибережний парк.