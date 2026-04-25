Український фільм «Ілюзія тихої ночі» отримав спеціальну відзнаку міжнародного фестивалю Visions du Réel

Ірина Маймур 25 квітня 2026
Документальний фільм «Ілюзія тихої ночі» режисерки Ольги Черних отримав спеціальну відзнаку на міжнародному фестивалі документального кіно Visions du Réel, повідомила БЖ команда стрічки.

Стрічка стала єдиним українським фільмом у конкурсній програмі 57-го фестивалю, який проходить у швейцарському Ньйоні з 17 до 26 квітня. Її відзначили в секції Burning Lights, яка представляє новаторські й експериментальні підходи в сучасному документальному кіно.

«Ілюзія тихої ночі» — авторська стрічка Ольги Черних і команди «ТАБОР», знята на замовлення Суспільного Мовлення. Фільм фіксує одну літню ніч в Україні під час війни: понад 40 професійних операторів і близько 300 людей протягом 12 годин документували власне життя після заходу сонця.

«Цей фільм є колажем однієї літньої української ночі, яка перестала бути для нас часом спокою. Він показує, як трансформувалося наше життя, як змінилася буденність. А також передає характер нації, яка, незважаючи на жахливі виклики дня і ночі, продовжує жити, працювати й любити», — зазначає авторка ідеї Марина Бродовська.

«Ми задумали зробити доволі концептуальний фільм, який був би одночасно й мистецьким актом і зліпком часу, який би запрошував сотні людей доєднатися до його створення та поділитися своїм життям. Саме ідея однієї ночі дозволила нам створити справжнє відчуття паралельності життів, показати багатогранну реальність сьогодення, як живе Україна, як вона бореться, як дихає,— пояснює Ольга Черних, режисерка фільму.

Після міжнародної прем’єри на Visions du Réel фільм планують показати на інших кінофестивалях Європи. У другій половині цього року «Ілюзію тихої ночі» покажуть для широкої аудиторії — на телеканалах і цифрових платформах Суспільного Мовлення.

Кадри з фільму надані БЖ командою стрічки
