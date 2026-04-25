Розробник створив сервіс, який додає помилки в листи, щоби приховати використання ШІ

Американський розробник Бен Горвіц створив розширення для Chrome під назвою Sinceerly. Сервіс працює як «анти-Grammarly»: не виправляє текст, а навпаки — додає в електронні листи описки, скорочує формулювання і робить повідомлення менш схожими на тексти, написані ШІ, пише Business Insider.

I made the anti-Grammarly. Mess up your emails with AI. https://t.co/R6kdTpoc0W pic.twitter.com/1AF5qrCFwT — Ben Horwitz (@horwitzben) April 23, 2026

Ідея сервісу з’явилася через зміну ставлення до «ідеально» написаних листів. Якщо раніше грамотний і відшліфований текст сприймали як ознаку професійності, то тепер він дедалі частіше викликає підозру, що автор скористався ChatGPT, Claude або іншим ШІ-інструментом.

Sinceerly має три режими роботи. Subtle прибирає зайві слова, скорочує текст і додає простіші формулювання. Human робить лист більш розмовним і зазвичай додає помилку вже в першому реченні. CEO імітує стиль дуже зайнятого керівника: повідомлення стає максимально коротким, усі літери — малими, а іноді сервіс додає підпис на кшталт «надіслано з iPhone».

Горвіц розповів, що протестував Sinceerly на листах до п’яти CEO компаній зі списку Fortune 500. За його словами, четверо з них відповіли. Усі відповіді були коротшими за десять слів, дві містили помилки, а один із керівників назвав його Ларрі, хоча розробника звати Бен.

Сам Горвіц пояснює, що погано друкує і має легку дислексію. На першій роботі після коледжу він витрачав багато часу, щоби перевіряти листи на помилки. Коли з’явився Grammarly, це стало для нього корисним інструментом. Але тепер, каже розробник, його поштова скринька заповнена текстами, згенерованими ШІ.

Горвіц створив Sinceerly за допомогою Claude. Після трьох безкоштовних переписувань сервіс пропонує платну версію за $4,99.