Міша Олексієнко і Мадлен Франко – художники, які перетворили стару кімнату з радянським ремонтом, а потім і всю квартиру на Троєщині, на галерею "Квартира 14".

Восени тут пройшла гучна фотовиставка Дарини Придибайло-Пащенко – на фото автор позувала оголеною на тлі троєщинських пейзажів. А 5 травня у квартирі стартував проект художників Маргарити Шерстюк і Ігоря Канівця "Секрет №7".

Розповідаємо, як це відкрити галерею в бабусиній квартирі, в якій дуже багато кришталю, і навіщо їхати в арт-простір на Троєщину.