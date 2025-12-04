Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Одна битва за іншою» — найкращий фільм року за версією кінокритиків Нью-Йорка

Артем Черничко 04 грудня 2025
«Одна битва за іншою» — найкращий фільм року за версією кінокритиків Нью-Йорка

Стрічка «Одна битва за іншою» режисера Пола Томаса Андерсона визнана найкращим фільмом року за версією Спільноти кінокритиків Нью-Йорка (NYFCC).

Це вже друга перемога фільму з Леонардо Ді Капріо у головній ролі, після тріумфу на Gotham Awards цього тижня.

Ключові нагороди:

  • Найкращий фільм — «Одна битва за іншою»
  • Найкраща операторська робота — Отем Дюральд («Грішники»)
  • Найкращий режисер — Джафар Панахі («Це була просто випадковість», володар «Золотої пальмової гілки» в Каннах)
  • Найкращий сценарій — «Марті Супрім»
  • Найкращий актор — Ваґнер Мора («Секретний агент»)
  • Найкраща акторка — Роуз Берн («Я не залізна»)
  • Найкращий актор другого плану — Бенісіо Дель Торо («Одна битва за іншою»)
  • Найкраща акторка другого плану — Емі Медіґан («Зброя»)
  • Найкращий анімаційний фільм — «Кейпоп-мисливиці на демонів»

Спільнота кінокритиків Нью-Йорка вручає нагороди з 1935 року. Премія має репутацію індикатора для майбутніх номінантів і переможців «Оскара». Хоча з 2011 року, коли переміг фільм «Артист», вибір NYFCC жодного разу не збігався з володарем «Оскара» за «Найкращий фільм».

Фото на обкладинці: Зображення: Warner Bros. / Courtesy Everett Collection
