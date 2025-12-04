«Одна битва за іншою» — найкращий фільм року за версією кінокритиків Нью-Йорка

Стрічка «Одна битва за іншою» режисера Пола Томаса Андерсона визнана найкращим фільмом року за версією Спільноти кінокритиків Нью-Йорка (NYFCC).
Це вже друга перемога фільму з Леонардо Ді Капріо у головній ролі, після тріумфу на Gotham Awards цього тижня.
Ключові нагороди:
- Найкращий фільм — «Одна битва за іншою»
- Найкраща операторська робота — Отем Дюральд («Грішники»)
- Найкращий режисер — Джафар Панахі («Це була просто випадковість», володар «Золотої пальмової гілки» в Каннах)
- Найкращий сценарій — «Марті Супрім»
- Найкращий актор — Ваґнер Мора («Секретний агент»)
- Найкраща акторка — Роуз Берн («Я не залізна»)
- Найкращий актор другого плану — Бенісіо Дель Торо («Одна битва за іншою»)
- Найкраща акторка другого плану — Емі Медіґан («Зброя»)
- Найкращий анімаційний фільм — «Кейпоп-мисливиці на демонів»
Спільнота кінокритиків Нью-Йорка вручає нагороди з 1935 року. Премія має репутацію індикатора для майбутніх номінантів і переможців «Оскара». Хоча з 2011 року, коли переміг фільм «Артист», вибір NYFCC жодного разу не збігався з володарем «Оскара» за «Найкращий фільм».