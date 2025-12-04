Відключення світла, «Лабубу» та НАБУ: що гуглили українці 2025 року

Компанія Google оприлюднила традиційний рейтинг запитів українців за 2025 рік. Аналіз пошукової активності виявив, що ключові теми залишаються пов'язані з безпекою, енергетикою, війною та світовою культурою.

Першу сходинку загального рейтингу, як і торік, посів запит «Графік відключення світла». До першої десятки також увійшли телепроєкт «Холостяк 2025», серіал «Гра в кальмара 2», іграшка «Лабубу», «Євробачення» та НАБУ.

Зображення: Google

Лідером у категорії «Персона» за зростанням інтересу став боксер Олександр Усик. До десятки також увійшли актор Тарас Цимбалюк, скандальний бізнесмен Тімур Міндіч, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та перша леді США Меланія Трамп.

У категорії «Пішли назавжди» найбільше запитів стосувалося блогерки Анни Жук, політика Андрія Парубія, актора Романа Попова та рок-музиканта Оззі Осборна.

У категорії «Фільм» найвищий інтерес викликав фантастичний бойовик «Ущелина», за нимідуть готичний горор «Носферату» та драма «Хороша погана дівчинка». У топі також опинилися лауреат «Оскара» «Анора» та «Майнкрафт».

Лідером серед серіальних запитів став «Гра в кальмара 2». Користувачі також активно шукали інформацію про новий сезон «Венздей», кримінальну драму «Гангстерленд» та українські серіали, такі як «Зворотній напрямок» і «Будиночок на щастя».

У категорії «Покупки» лідером стала іграшка «Лабубу». Поряд із нею українці активно цікавилися придбанням пікапів для ЗСУ, жіночої військової форми та зарядних станцій EcoFlow.

У категорії «Що таке?» українці найчастіше намагалися з'ясувати значення таких понять, як «білий квиток», «НАБУ», «мобілізаційне розпорядження» та «договір довічного утримання».