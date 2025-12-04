У США засудили лікаря, винного в смерті зірки «Друзів» Меттью Перрі

Лікар Сальвадор Пласенсія, який постачав кетамін зірці серіалу «Друзі» Меттью Перрі за кілька тижнів до смерті актора від передозування у 2023 році, був засуджений до 30 місяців у федеральній в'язниці. Про це пише Variety.

Вирок оголосили напередодні у федеральному суді Лос-Анджелеса. Раніше лікар визнав себе винним за чотирма пунктами звинувачення в розповсюдженні кетаміну.

На засіданні Пласенсія вибачився перед родиною Перрі. «Я підвів містера Перрі. Я підвів його родину, — сказав він. — Я мусив захистити його».

Сальвадор Пласенсія перед вироком суду. Фото: Robyn Beck / AFP

Прокурор Ієн Яннієлло розкритикував поведінку лікаря, назвавши його «наркодилером у білому халаті». Суддя Шерілін Піс Ґарнетт відхилила аргумент захисту про те, що Пласенсія спочатку мав намір лікувати депресію Перрі. Вона заявила, що лікар прагнув експлуатувати залежність актора заради власного прибутку.

За короткий час співпраці з актором Пласенсія отримав $55 тисяч. Адвокатка обвинуваченого визнала, що його рішення були «затьмарені грошима».

Родина Меттью Перрі емоційно виступила в суді, звинувативши лікаря в експлуатації його залежності. Мати актора, Сюзанна Моррісон, згадала повідомлення Пласенсії, де він назвав Перрі «ідіотом», і наголосила, що її син пережив багато випробувань. Зведена сестра актора Мадлен Моррісон заявила, що Пласенсія використав найбільші слабкості Перрі, додавши, що «знаменитості — це люди, а не об'єкти для наживи».

Після оголошення вироку Пласенсію взяли під варту. Ще чотири обвинувачені, які також були причетні до справи про смерть Перрі, зараз очікують вироку.

Протягом десятиліть Меттью Перрі боровся з алкогольною та наркотичною залежністю. У 2022 році, за рік до своєї смерті, актор випустив книгу мемуарів «Друзі, коханки і велика халепа», в якій, зокрема, детально розповів про свою залежність.