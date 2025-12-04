Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 04 грудня 2025
Оренда чи продаж Житнього ринку не вплинуть на охоронний статус — КМДА

Оскільки Житній ринок у Києві офіційно внесений до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини, будь-які дії щодо будівлі не вплинуть на її охоронний статус. Про це повідомив Департамент охорони культурної спадщини (ДОКС) КМДА.

«Цей об’єкт внесено до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини, — йдеться у повідомленні. — Тому будь-які подальші дії щодо будівлі — оренда чи продаж — не можуть вплинути на її охоронний статус».

ДОКС уже подав повний пакет документів до Міністерства культури та стратегічних комунікацій для включення Житнього ринку до Держреєстру нерухомих пам’яток України. Наразі експертна комісія Мінкульту рекомендувала включити об'єкт до Реєстру.

У Департаменті наголошують, що, згідно із Законом України «Про охорону культурної спадщини», щойно виявлені об’єкти вже перебувають під охороною держави.

Водночас пам'яткоохоронець Дмитро Перов повідомив, що Київська міська рада готує проєкт продажу Житнього ринку. За його словами, депутати пропонують майбутньому власнику зберегти фасад та функцію приміщень, а також просять не розбивати майновий комплекс на окремі приміщення з метою подальшого перепродажу.

«Натомість пропонують провести капітальний ремонт, що відповідно до умов чинного законодавства, може передбачати заміну всіх існуючих конструкцій», — пояснює активіст.

Нагадаємо, Київрада планувала розглянути проєкти рішень щодо оренди чи продажу Житнього ринку ще у вересні, однак тоді питання зняли з порядку денного після тиску громади.

Фото на обкладинці: Фото: Дмитро Перов
