Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Netflix транслюватиме обліт Місяця в межах космічної місії Artemis II

Іван Назаренко 06 квітня 2026
Обліт Місяця в межах місії Artemis II покажуть на Netflix — стрим стане одним із перших великих космічних ефірів сервісу. Про це стало відомо з сайту сервісу.

Сам запуск ракети 1 квітня Netflix не транслював, хоча його показували інші платформи. Натомість сервіс підключиться до найважливішої частини місії — зближення корабля з Місяцем і обльоту його зворотного боку.

На борту корабля Orion четверо астронавтів: Рід Вайзмен, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен. Це перша пілотована місія до Місяця з часів Apollo 17 у 1972 році.

Трансляція обльоту стартує 6 квітня о 19:00 за київським часом. Під час неї покажуть, як корабель проходить найближчу точку до поверхні Місяця, після чого використає його гравітацію для розвороту назад до Землі. Посадка в Тихому океані запланована на 10 квітня.

Цей ефір стане одним із перших великих стримів у межах співпраці між NASA і Netflix, яку запустили минулого року. До цього платформа майже не використовувала можливість транслювати космічні події.

Фото: NASA
Мітки
Новини
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.