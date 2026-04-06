Netflix транслюватиме обліт Місяця в межах космічної місії Artemis II

Обліт Місяця в межах місії Artemis II покажуть на Netflix — стрим стане одним із перших великих космічних ефірів сервісу. Про це стало відомо з сайту сервісу.

Сам запуск ракети 1 квітня Netflix не транслював, хоча його показували інші платформи. Натомість сервіс підключиться до найважливішої частини місії — зближення корабля з Місяцем і обльоту його зворотного боку.

На борту корабля Orion четверо астронавтів: Рід Вайзмен, Віктор Гловер, Крістіна Кох та Джеремі Гансен. Це перша пілотована місія до Місяця з часів Apollo 17 у 1972 році.

Netflix is broadcasting the flyby. That’s pretty big. It’s obviously going to be on YouTube, but Netflix is going to get a lot of eyes on it that don’t know it’s happening. https://t.co/iTT2ecX1xX — Jeremy (@ManaByte) April 5, 2026

Трансляція обльоту стартує 6 квітня о 19:00 за київським часом. Під час неї покажуть, як корабель проходить найближчу точку до поверхні Місяця, після чого використає його гравітацію для розвороту назад до Землі. Посадка в Тихому океані запланована на 10 квітня.

Цей ефір стане одним із перших великих стримів у межах співпраці між NASA і Netflix, яку запустили минулого року. До цього платформа майже не використовувала можливість транслювати космічні події.