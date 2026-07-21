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Через російську атаку постраждав історичний будинок Маргуліса в Одесі

Ірина Маймур 21 липня 2026
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Під час російської ракетно-дронової атаки на Одесу 21 липня пошкоджено прибутковий будинок Маргуліса на вулиці Маразліївській, 34Б, повідомляє «Суспільне».

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Будинок звели 1912 року за проєктом інженера Фелікса Паппе. Це один зі зразків одеського модерну, в архітектурі якого поєднали риси югендстилю, неокласицизму та ампіру.

Споруда належала інженеру Ігнатію Маргулісу — директору-розпоряднику Одеської телефонної станції та орендарю міської електростанції. Будинок складається з двох секцій. Через нерівний рельєф частина з боку Сабанського провулка має шість повноцінних поверхів. Упродовж тривалого часу споруда залишалася однією з найвищих в Одесі.

За даними видання «Усі», вибухова хвиля пошкодила декоративні елементи фасаду та меморіальну дошку заслуженому художнику України Григорію Крижевському, який жив у цьому будинку. У квартирах і під’їздах вибило десятки вікон.

Росія завдала по Одесі ракетно-дронового удару близько 11:30. У центрі міста пошкоджено житлові будинки, цивільні установи й автомобілі. Станом на вечір 21 липня було відомо про чотирьох травмованих.

Фото: Alex Levitsky & Dmitry Shamatazhi / Wikimedia Commons; «Суспільне»; «Усі»; ДСНС Одеси
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