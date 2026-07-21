Через російську атаку постраждав історичний будинок Маргуліса в Одесі

Під час російської ракетно-дронової атаки на Одесу 21 липня пошкоджено прибутковий будинок Маргуліса на вулиці Маразліївській, 34Б, повідомляє «Суспільне».

Будинок звели 1912 року за проєктом інженера Фелікса Паппе. Це один зі зразків одеського модерну, в архітектурі якого поєднали риси югендстилю, неокласицизму та ампіру.

Споруда належала інженеру Ігнатію Маргулісу — директору-розпоряднику Одеської телефонної станції та орендарю міської електростанції. Будинок складається з двох секцій. Через нерівний рельєф частина з боку Сабанського провулка має шість повноцінних поверхів. Упродовж тривалого часу споруда залишалася однією з найвищих в Одесі.

За даними видання «Усі», вибухова хвиля пошкодила декоративні елементи фасаду та меморіальну дошку заслуженому художнику України Григорію Крижевському, який жив у цьому будинку. У квартирах і під’їздах вибило десятки вікон.

Росія завдала по Одесі ракетно-дронового удару близько 11:30. У центрі міста пошкоджено житлові будинки, цивільні установи й автомобілі. Станом на вечір 21 липня було відомо про чотирьох травмованих.