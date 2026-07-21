Херсонес Таврійський в окупованому Криму можуть внести до списку спадщини ЮНЕСКО під загрозою

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО розгляне внесення об’єкта «Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хора» в окупованому Росією Криму до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. Про це пише France 24.

Питання розглянуть під час 48-ї сесії Комітету, яка триває в Пусані, Республіка Корея. Сесія відкрилася 19 липня, а робочі засідання триватимуть із 20 до 29 липня. Учасники розглянуть нові номінації до Списку всесвітньої спадщини та стан збереження вже внесених об’єктів.

Україна заявляє, що Херсонесу загрожують незаконні археологічні розкопки, масштабне будівництво, втручання в історичний ландшафт і переміщення знайдених артефактів після російської окупації Криму.

Центр всесвітньої спадщини та консультативні органи ЮНЕСКО рекомендували внести Херсонес до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. У проєкті рішення зазначено, що зафіксовані втручання вже вплинули на автентичність і цілісність об’єкта та можуть завдати йому подальшої незворотної шкоди.

Херсонес заснували давньогрецькі колоністи у V столітті до нашої ери на Гераклейському півострові. До комплексу входять залишки античного міста та його хора — сільськогосподарська округа із земельними ділянками, дорогами, укріпленнями й садибами. У 2013 році об’єкт внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Внесення до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, не означає, що Херсонес втратить нинішній статус. Такий крок має привернути міжнародну увагу до ситуації, допомогти залучити партнерів і фінансування та визначити невідкладні заходи для збереження комплексу.