Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Херсонес Таврійський в окупованому Криму можуть внести до списку спадщини ЮНЕСКО під загрозою

Ірина Маймур 21 липня 2026
65

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО розгляне внесення об’єкта «Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хора» в окупованому Росією Криму до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. Про це пише France 24.

Питання розглянуть під час 48-ї сесії Комітету, яка триває в Пусані, Республіка Корея. Сесія відкрилася 19 липня, а робочі засідання триватимуть із 20 до 29 липня. Учасники розглянуть нові номінації до Списку всесвітньої спадщини та стан збереження вже внесених об’єктів.

Україна заявляє, що Херсонесу загрожують незаконні археологічні розкопки, масштабне будівництво, втручання в історичний ландшафт і переміщення знайдених артефактів після російської окупації Криму.

Центр всесвітньої спадщини та консультативні органи ЮНЕСКО рекомендували внести Херсонес до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. У проєкті рішення зазначено, що зафіксовані втручання вже вплинули на автентичність і цілісність об’єкта та можуть завдати йому подальшої незворотної шкоди.

Херсонес заснували давньогрецькі колоністи у V столітті до нашої ери на Гераклейському півострові. До комплексу входять залишки античного міста та його хора — сільськогосподарська округа із земельними ділянками, дорогами, укріпленнями й садибами. У 2013 році об’єкт внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Внесення до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, не означає, що Херсонес втратить нинішній статус. Такий крок має привернути міжнародну увагу до ситуації, допомогти залучити партнерів і фінансування та визначити невідкладні заходи для збереження комплексу.

Фото: Neovitaha777 / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Coca-Cola показала новий фірмовий стиль із оновленим дизайном упаковки Єврокомісія оштрафувала AliExpress на €550 млн через продаж підробок і небезпечних товарів Великий Луг на місці водосховища Каховської ГЕС закликають внести до списку ЮНЕСКО У Британії відкрили після реконструкції музей, де можна відчути життя бідняків вікторіанської доби
Фотографка Келсі Макклеллан проти сірості 21 липня 2026 Я, норміс: як я майже наважився на імпланти члена та підборіддя 20 липня 2026 Київські замальовки. Випуск 46 19 липня 2026 Ростислав Грищенко, перший стриптизер Житомира, останній провідник мертвих 16 липня 2026 Культурна спадщина Швеції: як традиція снюсу відкрила шлях для ZYN та інших нікотинових паучів 16 липня 2026 Єгипетська сила: навіщо країні фараонів найбільший у світі військовий комплекс «Октагон» 16 липня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.