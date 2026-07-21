Coca-Cola показала новий фірмовий стиль із оновленим дизайном упаковки

Coca-Cola представила нову візуальну айдентику, яка поступово з'явиться більш ніж на 200 ринках світу. Першими оновлений дизайн побачать країни Латинської Америки, Європи, Близького Сходу та Азії.

Компанія зберегла свої впізнавані елементи, але зробила їх більш помітними. Це фірмова червоно-біла палітра та класичний логотип, виконаний шрифтом Spencerian. Новий стиль використовуватимуть на пакованні, холодильному обладнанні та в цифрових сервісах.

Окремо оновили дизайн Coca-Cola Zero Sugar. Напис «Zero Sugar» став більшим, а фірмову стрічку Dynamic Ribbon на банках зробили чорною.

У компанії пояснюють, що редизайн має зробити бренд більш впізнаваним незалежно від того, де споживач взаємодіє з продукцією. За словами президента глобальної категорії Coca-Cola Арнаба Роя, оновлення покликане зміцнити бренд, зберігши елементи, які люди вже давно асоціюють із Coca-Cola.

Разом із новою айдентикою компанія також запустила оновлений Brand Center та набір цифрових інструментів для дизайнерів і маркетингових команд, які допоможуть підтримувати єдиний стиль бренду по всьому світу.