Lego випустить інтерактивні набори «живих» покемонів із датчиками руху та звуковими ефектами

Компанії Lego та Pokémon представили нові інтерактивні набори, які вперше дозволять «оживляти» покемонів за допомогою спеціальних смарт-блоків із датчиками руху, світловими ефектами та звуками, пише The Guardian.

Нові набори використовують технологію Lego Smart Bricks. Під час взаємодії з фігурками блоки реагують на дії користувача, відтворюючи звуки, музику та світлові ефекти. Одним із головних персонажів став Пікачу.

У Lego зазначають, що співпраця об’єднала дві з найбільших світових франшиз. За словами директорки з маркетингу та продуктів компанії Джулії Голдін, близько 80% фанатів Lego також цікавляться Pokémon.

Під час підготовки проєкту компанія опитувала шанувальників франшизи. Багато хто говорив, що хотів би відчути себе справжнім тренером покемонів або побачити улюблених персонажів у реальному світі. Саме на це й орієнтувалися розробники нових наборів.

This isn’t just building… it’s TRAINING!



Pre-order LEGO Pokémon SMART Play sets now. pic.twitter.com/ZiqBVXnfRw — Pokémon UK (@PokemonNewsUK) June 2, 2026

Продажі інтерактивної серії стартують у серпні, однак попередні замовлення вже відкриті. Для гри необхідний стартовий набір зі смарт-блоком і двома покемонами для битв.

Раніше Lego вже випустила кілька класичних наборів Pokémon. Через високий попит сайти Lego та Pokémon тимчасово перестали працювати після старту продажів. Одним із найпопулярніших став набір із Венузавром, Чарізардом і Бластойзом, який продається майже за £600.

Аналітики іграшкової індустрії вважають, що смарт-блоки мають заохотити дітей активніше взаємодіяти зі зібраними моделями, а не зберігати їх лише як частину колекції. Водночас частина експертів критикує подібні технології, вважаючи, що вони можуть зменшувати роль дитячої уяви під час гри.

У Lego з цим не погоджуються та наголошують, що нова технологія не замінює процес складання конструктора, а лише додає нові можливості для взаємодії з моделями.