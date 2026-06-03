Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

«Страшно веселий»: вийшов перший тизер документального фільму про Кузьму Скрябіна

Ірина Маймур 03 червня 2026
395

Вийшов перший тизер документального фільму «Кузьма: Страшно веселий» про Андрія Кузьменка — вокаліста й співзасновника гурту «Скрябін». Стрічка вийде в український прокат 13 серпня 2026 року.

Прев'ю відео

«Його любили мільйони, а по-справжньому знали — одиниці. Через ексклюзивні небачені раніше архіви фільм показує його внутрішні зміни, самоіронію та життя на повній швидкості, яке й досі не відпускає», — йдеться в синопсисі стрічки.

Над фільмом працювала студія KNIFE! Films, відома за документальними проєктами «Яремчук: Незрівнянний світ краси», «Океан Ельзи: Спостереження Шторму» та «Епізоди». Режисером стрічки став Артем Григорян.

Фільм побудований на архівних відео без класичного формату «говорящих голів». Автори хочуть, щоб історія музиканта звучала через його інтерв’ю, виступи, збережені кадри та архівні коментарі.

За словами співзасновника KNIFE! Films Максима Сердюка, такий підхід дає можливість Кузьмі розповісти свою історію самому — через власні слова, реакції та матеріали, частину яких раніше не показували.

Прев'ю відео

Андрій Кузьменко, відомий як Кузьма Скрябін, був вокалістом, співзасновником і лідером гурту «Скрябін». Гурт, заснований у 1989 році, став одним із важливих явищ української поп- і рок-музики. Кузьма також працював телеведучим, продюсером і письменником, зокрема написав автобіографічну книжку «Я, “Побєда” і Берлін». Музикант загинув у ДТП на Дніпропетровщині 2 лютого 2015 року, а у 2020-му йому посмертно присвоїли звання Героя України.

Фото на обкладинці: liushyk / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Зак Снайдер зніме ремейк культової антиутопії «Втеча з Нью-Йорка» Намети в метро: у Києві зареєстрували альтернативну петицію — що пропонують Помер Пібо Брайсон — виконавець саундтреків до «Красуні і Чудовиська» та «Аладдіна» Хакери зламали Instagram-акаунт Білого дому часів Обами через ШІ-помічника Meta
«Backrooms: Залаштунки» — авансом найкращий горор року? 02 червня 2026 Я тебе в бетон закатаю: дивний цементний ЖЕК-арт 01 червня 2026 Київські замальовки. Випуск 39 30 травня 2026 Артспільнота «Нагірна 22» закривається: митці спільноти — про свої останні дні в студії 29 травня 2026 «Книжковий Арсенал»: ось 50 книжок, які ми радимо придбати 28 травня 2026 Серіал «Бороуз» від творців «Дивних див» — дива не сталося 27 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.