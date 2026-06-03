«Страшно веселий»: вийшов перший тизер документального фільму про Кузьму Скрябіна

Вийшов перший тизер документального фільму «Кузьма: Страшно веселий» про Андрія Кузьменка — вокаліста й співзасновника гурту «Скрябін». Стрічка вийде в український прокат 13 серпня 2026 року.

«Його любили мільйони, а по-справжньому знали — одиниці. Через ексклюзивні небачені раніше архіви фільм показує його внутрішні зміни, самоіронію та життя на повній швидкості, яке й досі не відпускає», — йдеться в синопсисі стрічки.

Над фільмом працювала студія KNIFE! Films, відома за документальними проєктами «Яремчук: Незрівнянний світ краси», «Океан Ельзи: Спостереження Шторму» та «Епізоди». Режисером стрічки став Артем Григорян.

Фільм побудований на архівних відео без класичного формату «говорящих голів». Автори хочуть, щоб історія музиканта звучала через його інтерв’ю, виступи, збережені кадри та архівні коментарі.

За словами співзасновника KNIFE! Films Максима Сердюка, такий підхід дає можливість Кузьмі розповісти свою історію самому — через власні слова, реакції та матеріали, частину яких раніше не показували.

Андрій Кузьменко, відомий як Кузьма Скрябін, був вокалістом, співзасновником і лідером гурту «Скрябін». Гурт, заснований у 1989 році, став одним із важливих явищ української поп- і рок-музики. Кузьма також працював телеведучим, продюсером і письменником, зокрема написав автобіографічну книжку «Я, “Побєда” і Берлін». Музикант загинув у ДТП на Дніпропетровщині 2 лютого 2015 року, а у 2020-му йому посмертно присвоїли звання Героя України.