Зак Снайдер зніме ремейк культової антиутопії «Втеча з Нью-Йорка»

Американський режисер Зак Снайдер працює над новою версією «Втечі з Нью-Йорка» — культового антиутопічного бойовика Джона Карпентера 1981 року. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Зазначається, що постановник не лише сяде в режисерське крісло, а й напише сценарій нового фільму.

Проєкт перебуває на ранній стадії розробки. Його готують компанії StudioCanal та The Picture Company, й найближчими тижнями планують представити студіям і стримінговим платформам. За даними медіа, фільм хочуть випустити в кінотеатрах.

Джон Карпентер долучений до проєкту як виконавчий продюсер.

Дія оригінального фільму «Втеча з Нью-Йорка» розгорталася в майбутньому, яким для стрічки був 1997 рік. За сюжетом Мангеттен перетворили на острів-в’язницю суворого режиму, а колишнього військового й злочинця Снейка Пліскена змусили врятувати президента США після аварійної посадки в місті.

Снейка Пліскена в оригіналі зіграв Курт Рассел. У 1996 році Карпентер зняв продовження фільму — «Втеча з Лос-Анджелеса».

Деталі версії Снайдера поки не розкривають. За інформацією The Hollywood Reporter, режисер хоче зробити фільм більш грубим і приземленим за тоном — з акцентом на практичні ефекти та реальні локації.

Голлівуд багато років намагався перезапустити «Втечу з Нью-Йорка», але попередні версії не дійшли до виробництва. На різних етапах із проєктом були пов’язані Роберт Родрігес, Лі Воннелл, Radio Silence та інші режисери.

Зак Снайдер відомий фільмами «300 спартанців», «Людина зі сталі», «Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості» та «Ліга справедливості Зака Снайдера». Нині він працює над постпродакшеном авторської драми «Остання фотографія» («The Last Photograph»).

Акторський склад, дата початку зйомок і реліз нової версії «Втечі з Нью-Йорка» наразі не оголошені.