У Токіо почали штрафувати за сміття на вулицях — до Японії приїхала рекордна кількість туристів

У районі Сібуя у Токіо запровадили штрафи за викидання сміття на вулицях. Порушникам тепер доведеться сплачувати близько €11 на місці, пише Euronews.

Таке рішення місцева влада ухвалила після рекордного зростання туристичного потоку до Японії. У 2025 році країну відвідали 42,7 мільйона іноземців — це найвищий показник в історії.

Особливу увагу приділили району Сібуя, де розташоване одне з найвідоміших перехресть світу. За даними японського мовника NHK, останнім часом там побільшало випадків вживання алкоголю у громадських місцях та засмічення вулиць, зокрема з боку туристів.

Для контролю за ситуацією влада направила до 50 інспекторів, які патрулюватимуть район і виписуватимуть штрафи. Оплатити їх можна готівкою, банківською карткою або через QR-код.

Одночасно в Сібуї стартувала інформаційна кампанія під гаслом «Викинув сміття — втратив гроші».

Проблема сміття залишається актуальною для Токіо через нестачу громадських урн. Їхню кількість значно скоротили після серії терактів у країні. За результатами урядового опитування, саме відсутність смітників назвали найбільшою незручністю близько 20% іноземних туристів.

Японія останніми роками переживає туристичний бум, якому сприяли ослаблення єни та популярність країни у соцмережах.