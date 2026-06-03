Guzema та «Шахтар» випустили спільну колекцію прикрас до 90-річчя клубу

Український ювелірний бренд Guzema та футбольний клуб «Шахтар» створили спільну колекцію прикрас під назвою Taste of Victory («Смак перемоги»). Вихід лінійки приурочили до 90-річчя донецького клубу та його перемоги в чемпіонаті України сезону 2025/26.

До колекції увійшли кольє на золотому ланцюгу та шнурку, браслет і пін із ключовим символом.

Головним елементом дизайну стали перехрещені молотки — традиційний символ «Шахтаря», який відсилає до шахтарської праці та історії Донеччини. За задумом авторів, у цих прикрасах фірмовий знак інтегрували так, щоб він виглядав як повсякденний аксесуар, а не класична фанатська атрибутика.

«"Шахтар" звернувся до нас із приводу колаборації на честь свого 90-річчя — і ми відразу сказали "так". Для мене це один із тих клубів, де є справжня ідентичність: велика історія, потужна символіка... Саме тому було цікаво зайти в цю тему з ювелірним поглядом — не робити сувенір і не грати в фанатську атрибутику, а знайти в символах клубу те, що може стати прикрасою на кожен день», — зазначила засновниця бренду Валерія Гузема.

У клубі додають, що цей проєкт є для них спробою вийти за межі футболу і поєднати спорт, культуру та дизайн у спільному проєкті для взаємодії з ширшою аудиторією.