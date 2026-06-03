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У Львові в колишньому трамвайному депо відкрили перший міський фудмаркет

Ірина Маймур 03 червня 2026
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У Львові на території креативного хабу LEM Station відкрився перший міський фудмаркет. Простір розташований в одному з реконструйованих ангарів колишнього трамвайного депо на перетині вулиць Вітовського та Сахарова, пише Zaxid.net.

Наразі фудмаркет працює у тестовому режимі. У ньому представлені 13 закладів різних форматів: Smoked BBQ, «НЕтихий бар», Lviv Croissants, Puffy Pancakes, «Оджахі», Kebab House, EPIC, Tikithai, «Цукерня», Que Pasa, Italiana, «Файні льоди» та Red Monkey.

Відвідувачам пропонують страви української, азійської, грузинської, італійської та інших кухонь, а також десерти, морозиво й напої.

На відкриття також відреагувала ГО «Зручне місто». В організації зазначили, що комерційна функція в ангарі вийшла вдалою, але висловили жаль, що всередині не зберегли трамвайні колії. Водночас подякували тим, хто організував трамвайну частину на території.

LEM Station — креативний хаб, який розвивають на території старого трамвайного депо. У 2017 році ТзОВ «Лем Стейшен» орендувало депо в міста на 50 років. Тоді компанія планувала інвестувати в реконструкцію споруд і створення інноваційно-креативного простору понад $7 млн. Архітектурну концепцію розробила AVR Development з акцентом на збереження автентичного вигляду будівель.

Засновниками ТзОВ «Лем Стейшен» були співвласник ІТ-компанії N-iX Дмитро Косарєв, підприємець та ексдиректор ЛКП «Лев» Олег Мацех, ресторатор та співвласник «Kumpel Group» Марк Зархін, співзасновники ІТ-компанії SoftServe Тарас Кицмей та Ярослав Любінець, власник готелю «Леополіс» Тарас Добрянський і представник Фінської інвестиційної компанії K.Hartwall Invest Олег Дрінь.

Фото: lviv.city.guіde; ГО «Зручне місто»
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