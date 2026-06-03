Під Нотр-Дамом у Парижі археологи знайшли сотні римських і середньовічних артефактів

Під площею перед собором Нотр-Дам у Парижі археологи виявили сотні артефактів римської та середньовічної доби. Розкопки проводять у межах проєкту реконструкції території навколо храму, пише Associated Press.

Дослідники працюють на глибині до чотирьох метрів під площею перед собором, який відкрився наприкінці 2024 року після відновлення від пожежі 2019-го. До 2028 року влада Парижа планує перетворити цей простір на озеленену зону з деревами та місцями для відпочинку.

Перед початком будівельних робіт археологи досліджують територію, адже історичні шари в цьому районі починаються вже приблизно за пів метра від поверхні.

Фахівці назбирали до 15 ящиків із артефактами. Серед знахідок — глечики, чаші, кераміка та інші предмети побуту, частина з яких збереглася майже неушкодженою. Також археологи виявили монету IV століття із зображенням римського імператора Костянтина Великого, що допомагає точніше датувати культурні шари.

За словами дослідників, під середньовічними залишками розташовані шари часів Меровінгів і Каролінгів, а ще глибше — квартали давньоримської Лютеції, попередниці сучасного Парижа.

Окремі фрагменти кераміки містять червоні позначки, значення яких поки не вдалося розшифрувати.

Археологи сподіваються продовжити розкопки ще глибше, щоб знайти сліди галлів — народу, який населяв ці території до приходу римлян.

Після завершення досліджень площу перед Нотр-Дамом озеленять. Планується висадити близько 160 дерев та створити елементи для охолодження простору влітку.